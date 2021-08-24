Поздравления с Днем Независимости / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 24 августа, вся страна отмечает государственный праздник – 30-летие Дня Независимости Украины. Мы поздравляем всех с этой юбилейной датой. А еще мы подготовили для вас красивые, добрые, яркие и мелодичные поздравления с Днем Независимости на украинском языке.

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День Независимости: поздравления и стихи на украинском языке

Поздравления с Днем Независимости Украины: стихи на украинском языке

* * *

Наша славна Україна,

Наше щастя і наш рай,

Чи на світі є країна

Ще миліша за наш край?

І в щасливі й злі години

Ми для неї живемо.

На Вкраїні й для Вкраїни

Будем жити й помремо.

С Днем Независимости Украины / Фото: Pinterest

Патриотичные стихи в День Независимости Украины

***

Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!..

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.



До суду тебе не скують ланцюги,

І руки не скрутять ворожі:

Стоять твої вірні сини навкруги

З шаблями в руках на сторожі.



Стоять, присягають тобі на шаблях

І жити і вмерти з тобою,

І прапори рідні в кривавих боях

Ніколи не вкрити ганьбою!

С Днем Независимости Украины / Фото: Pinterest

С Днем Независимости Украины: короткие смс

***

Красивий, щедрий, рідний край

І мова наша солов’їна

Люби, шануй, оберігай

Усе, що зветься Україна

С Днем Независимости Украины: акростих

***

У всіх людей одна святиня,

К уди не глянь, де не спитай,

Р ідніша їм своя пустиня.

А ніж земний в чужині рай.

Ї м красить все їх рідний край

Н ема без кореня рослини,

А нас, людей ,без Батьківщини.

С Днем Независимости Украины / Фото: Pinterest

Пожелания в День Независимости Украины

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***

Любіть Україну, як сонце, любіть,

Як вітер, і трави, і води…

В годину щасливу і в радості мить,

Любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов'їну.

С Днем Независимости Украины / Фото: Pinterest

Короткие стихи в День Независимости Украины

***

Зацвітає калина,

Зеленіє ліщина,

Степом котиться диво-луна,

Це моя Україна,

Це моя Батьківщина,

Що, як тато і мама, одна.

С Днем Независимости Украины / Фото: Pinterest

С Днем Независимости: стихи об Украине

***

Ми дуже любимо наш край,

І любим Україну,

Її лани, зелений гай,

В саду рясну калину.

Там соловейко навесні

Співає між гілками:

Та й ми співаємо пісні –

Змагається він з нами!

Слова любви и уважения к Украине в праздник

***

Щоб довелося мандрувати –

Піти по рідній всій землі:

У кожне місто завітати,

У кожнім побувать селі, -

То навіть би за сотню років

Цього б не встигли ми зробить:

Простори в нас такі широкі,

А міст і сіл – що не злічить!

Смотрите видеотест на независимость в честь 30-летия независимости Украины:

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