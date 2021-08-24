Привітання з Днем Незалежності / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 24 серпня, вся країна відзначає державне свято – 30-річчя Дня Незалежності України. Ми вітаємо всіх з цією ювілейною датою. А ще ми підготували для вас гарні, добрі, яскраві і мелодійні привітання з Днем Незалежності українською мовою.
З Днем Незалежності України: ексклюзивні листівки, яскраві картинки, найкращі привітання, вірші і смс
Чи збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти .
День Незалежності: привітання і вірші українською мовою
Привітання з Днем Незалежності України: вірші українською мовою
* * *
Наша славна Україна,
Наше щастя і наш рай,
Чи на світі є країна
Ще миліша за наш край?
І в щасливі й злі години
Ми для неї живемо.
На Вкраїні й для Вкраїни
Будем жити й помремо.
Патріотичні вірші в День Незалежності України
***
Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!..
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
До суду тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі:
Стоять твої вірні сини навкруги
З шаблями в руках на сторожі.
Стоять, присягають тобі на шаблях
І жити і вмерти з тобою,
І прапори рідні в кривавих боях
Ніколи не вкрити ганьбою!
З Днем Незалежності України: короткі смс
***
Красивий, щедрий, рідний край
І мова наша солов’їна
Люби, шануй, оберігай
Усе, що зветься Україна
З Днем Незалежності України: акровірш
***
У
всіх людей одна святиня,
К уди не глянь, де не спитай,
Р ідніша їм своя пустиня.
А ніж земний в чужині рай.
Ї м красить все їх рідний край
Н ема без кореня рослини,
А нас, людей ,без Батьківщини.
Побажання в День Незалежності України
***
Любіть Україну, як сонце, любіть,
Як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
Любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
Короткі вірші в День Незалежності України
***
Зацвітає калина,
Зеленіє ліщина,
Степом котиться диво-луна,
Це моя Україна,
Це моя Батьківщина,
Що, як тато і мама, одна.
З Днем Незалежності: вірші про Україну
***
Ми дуже любимо наш край,
І любим Україну,
Її лани, зелений гай,
В саду рясну калину.
Там соловейко навесні
Співає між гілками:
Та й ми співаємо пісні –
Змагається він з нами!
Слова любові і поваги до України в свято
***
Щоб довелося мандрувати –
Піти по рідній всій землі:
У кожне місто завітати,
У кожнім побувать селі, -
То навіть би за сотню років
Цього б не встигли ми зробить:
Простори в нас такі широкі,
А міст і сіл – що не злічить!
Дивіться відеотест на незалежність на честь 30-річчя незалежності України:
Раніше ми розповідали про вихідні дні та свята в серпні 2021 року в Україні: детальний календар.