Поздравления с Днем студента-2021 в стихах, прозе, открытках и картинках

Поздравления с Днем студента: открытки, картинки, пожелания / Фото: Коллаж: Сегодня

Вот и настал Международный день студента-2021, который ежегодно отмечается 17 ноября. Это праздник молодости , веселья, шуток и задора, так что желаем всем студентам отметить его достойно, ярко и позитивно, чтобы он запомнился надолго.

А мы сделали замечательную подборку поздравлений и тематических картинок с Днем студента, которые вы можете адресовать своим однокурсникам, знакомым и друзьям в этот праздник.

Реклама

Лучшие поздравления с Днем студента в прозе

***

С Международным днем студента! Желаю бурной и счастливой юности, успешной и увлекательной учебы, беспрепятственной дороги к выбранной профессии. Пусть каждый день будет особенным, продуктивным, интересным и насыщенным.

День студента: картинки и поздравления / Фото: pinterest

Реклама

***

От сессии до сессии живут студенты весело! А сегодня как раз появился повод повеселиться. Ни пуха, ни пера на предстоящих экзаменах! Пусть занятия проходят только в радость, а преподаватели не валят на зачетах. Пусть этот праздничный день будет длинным, а похмелье – легким. И пусть выбранная профессия радует и приносит отличный доход!

С Днем студента: прикольные открытки / Фото: pinterest

Реклама

***

Желаю вам прочувствовать на себе все прелести студенчества. Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет много. Берите от жизни по максимуму. Пусть студенческие годы оставят в вашей памяти незабываемый след радостных и положительных впечатлений!

С Днем студента: поздравительные открытки / Фото: pinterest

С Днем студента: эффектные поздравления в стихах

***

Студент грызет гранит науки,

Студенту некогда скучать.

То лекции, то рефераты,

То нужно сессию сдавать.



Но среди срезов и зачетов

О праздниках не забывай

В международный день студентов

Ты веселись и отдыхай!

Поздравления и картинки в День студента / Фото: pinterest

***

Время лекций, семинаров,

Время сна на первых парах,

Время дружбы и любви,

Время денег на мели,

Время шумных вечеринок

Дней веселых и счастливых!

Посиделок до утра!

Это — студенчества пора.

Живи эти годы счастливо,

Ярко, радостно, красиво!

Открытки и картинки с Днем студента / Фото: pinterest / Фото: bonnycards

***

В День студента вам желаю

Много разных перспектив,

Чтоб учиться успевали,

Проявляли креатив.



Чтобы новое открыли,

И любовь свою нашли,

И студенческую дружбу

Вы надолго обрели!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2021 в Украине.