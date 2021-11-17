Поздравления с Днем студента-2021 в стихах, прозе, открытках и картинках

Поздравления с Днем студента: открытки, картинки, пожелания / Фото: Коллаж: Сегодня
Вот и настал Международный день студента-2021, который ежегодно отмечается 17 ноября. Это праздник молодости , веселья, шуток и задора, так что желаем всем студентам отметить его достойно, ярко и позитивно, чтобы он запомнился надолго.
А мы сделали замечательную подборку поздравлений и тематических картинок с Днем студента, которые вы можете адресовать своим однокурсникам, знакомым и друзьям в этот праздник.
Лучшие поздравления с Днем студента в прозе
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С Международным днем студента! Желаю бурной и счастливой юности, успешной и увлекательной учебы, беспрепятственной дороги к выбранной профессии. Пусть каждый день будет особенным, продуктивным, интересным и насыщенным.
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От сессии до сессии живут студенты весело! А сегодня как раз появился повод повеселиться. Ни пуха, ни пера на предстоящих экзаменах! Пусть занятия проходят только в радость, а преподаватели не валят на зачетах. Пусть этот праздничный день будет длинным, а похмелье – легким. И пусть выбранная профессия радует и приносит отличный доход!
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Желаю вам прочувствовать на себе все прелести студенчества. Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет много. Берите от жизни по максимуму. Пусть студенческие годы оставят в вашей памяти незабываемый след радостных и положительных впечатлений!
С Днем студента: эффектные поздравления в стихах
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Студент грызет гранит науки,
Студенту некогда скучать.
То лекции, то рефераты,
То нужно сессию сдавать.
Но среди срезов и зачетов
О праздниках не забывай
В международный день студентов
Ты веселись и отдыхай!
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Время лекций, семинаров,
Время сна на первых парах,
Время дружбы и любви,
Время денег на мели,
Время шумных вечеринок
Дней веселых и счастливых!
Посиделок до утра!
Это — студенчества пора.
Живи эти годы счастливо,
Ярко, радостно, красиво!
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В День студента вам желаю
Много разных перспектив,
Чтоб учиться успевали,
Проявляли креатив.
Чтобы новое открыли,
И любовь свою нашли,
И студенческую дружбу
Вы надолго обрели!
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