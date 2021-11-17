День студента-2021: яркие картинки, открытки и лучшие поздравления

С Международным днем студента: как мило, позитивно, прикольно и весело поздравить студентов с их праздником

Международный День студента: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 17 ноября, наступает Международный день студента-2021. Так что молодежь, несмотря на будний день, активно отмечает свой законный праздник. Принимайте лучшие поздравления с Днем студента и не забудьте также поздравить своих друзей. А мы подготовили веселые и милые стихи, смс и пожелания в этот радостный день.

День студента: добрые поздравления в стихах

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Тяжелые будни — зачеты, конспекты,

Анализ и синтез, фольклор, диалекты...

Да здравствуют ужин, компьютер и лень

Хотя бы в короткий студенческий День!



Желаем борща, отбивной и картошки,

Сметаны погуще, чтоб полная ложка,

Бесплатный WI-FI и огромную пиццу,

И сон долгожданный пусть ночью приснится!



Желаем студенчеству легкой науки,

Чтоб думали быстро, учились без муки,

Характер и волю в себе воспитали,

Стипендию в евро всегда получали!

День студента: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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Я поздравляю с Днем студента,

С одним из самых лучших дней.

Храни прекрасные моменты

Беспечной юности своей!

Гуляй на полную, не бойся,

Иди в кино, танцуй и пой.

О парах ты не беспокойся,

Сегодня можно – день такой.

С Днем студента: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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Быть студентом – это круто.

И хочу я пожелать,

Чтобы сложные науки

В сессию легко сдавать.



Чтобы жизнь всегда кипела,

А душа от счастья пела,

Ничего не омрачало,

Только радость доставляло.



Творческого вдохновенья

Пожелать еще хочу,

Чтобы трудные решенья

Всегда были по плечу!

Прикольные картинки с Днем студента / Фото: pinterest

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День студента — лучший праздник!

Я спешу поздравить всех.

Ведь пора эта прекрасна,

Впереди — вся жизнь, успех...



Я желаю счастья, дружбы,

Достижений и побед.

Море знаний самых нужных

И удач в зачетах всех!

Поздравления и картинки в День студента / Фото: pinterest / Фото: bonnycards

Позитивные поздравления с Днем студента в прозе и своими словами

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Поздравляю с Международным днем студента! Старайся всегда попадать на волну позитива, постоянно совершенствоваться, идти к новым успехам, ни в чем не упускать своих возможностей и никогда не жалеть о совершенном выборе. Удачи в учебе и легких сессий!

С Днем студента: поздравления в прозе и картинках / Фото: pinterest / Фото: bonnycards

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Поздравляю с Днем студента, с праздником юных мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и веселых друзей. Пусть каждый день будет полон новых целей, уверенных стремлений, замечательных идей, забавных историй и личных побед. Пусть годы студенчества будут запоминающимися и счастливыми!

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Поздравляю тебя с Днем студента, и хочу пожелать оптимизма, побольше денег, счастья, удачи и чтобы всегда во всем везло! Пусть тебя ждет все только хорошее в жизни. Пусть хорошая учеба принесет свои плоды, и пусть те, кого ты любишь, не покидают тебя!

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