Вітання з Днем студента-2021 у віршах, прозі, листівках і картинках

Вітання з Днем студента: листівки, картинки, побажання / Фото: Колаж: Сьогодні

Ось і настав Міжнародний день студента-2021, який щорічно відзначається 17 листопада. Це свято молодості , веселощів, жартів та запалу, тож бажаємо всім студентам відзначити його гідно, яскраво та позитивно, щоб він запам'ятався надовго.

А ми зробили чудову добірку привітань і тематичних картинок з Днем студента, які ви можете адресувати своїм однокурсникам, знайомим та друзям у це свято.

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Найкращі вітання з Днем студента у прозі

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З Міжнародним днем студента! Бажаю бурхливої і щасливої юності, успішного та захоплюючого навчання, безперешкодної дороги до обраної професії. Нехай кожен день буде особливим, продуктивним, цікавим і насиченим.

День студента: картинки та привітання / Фото: pinterest

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Від сесії до сесії живуть студенти весело! А сьогодні саме з'явився привід повеселитися. Ні пуху, ні пера на майбутніх іспитах! Нехай заняття проходять тільки на радість, а викладачі не валять на заліках. Нехай цей святковий день буде довгим, а похмілля – легким. І нехай обрана професія тішить і приносить чудовий прибуток!

З Днем студента: прикольні листівки / Фото: pinterest

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Бажаю вам відчути на собі всю красу студентства. Нехай навчання дається легко, іспити складаються швидко, а вільного часу буде багато. Беріть від життя максимум. Нехай студентські роки залишать у вашій пам'яті незабутній слід радісних та позитивних вражень!

З Днем студента: листівки / Фото: pinterest

З Днем студента: ефектні привітання у віршах

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Студент грызет гранит науки,

Студенту некогда скучать.

То лекции, то рефераты,

То нужно сессию сдавать.



Но среди срезов и зачетов

О праздниках не забывай

В международный день студентов

Ты веселись и отдыхай!

Вітання та картинки у День студента / Фото: pinterest

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Время лекций, семинаров,

Время сна на первых парах,

Время дружбы и любви,

Время денег на мели,

Время шумных вечеринок

Дней веселых и счастливых!

Посиделок до утра!

Это — студенчества пора.

Живи эти годы счастливо,

Ярко, радостно, красиво!

Листівки та картинки з Днем студента / Фото: pinterest / Фото: bonnycards

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В День студента вам желаю

Много разных перспектив,

Чтоб учиться успевали,

Проявляли креатив.



Чтобы новое открыли,

И любовь свою нашли,

И студенческую дружбу

Вы надолго обрели!

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у листопаді 2021 в Україні.