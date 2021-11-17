Вітання з Днем студента-2021 у віршах, прозі, листівках і картинках

Вітання з Днем студента: листівки, картинки, побажання / Фото: Колаж: Сьогодні
Ось і настав Міжнародний день студента-2021, який щорічно відзначається 17 листопада. Це свято молодості , веселощів, жартів та запалу, тож бажаємо всім студентам відзначити його гідно, яскраво та позитивно, щоб він запам'ятався надовго.
А ми зробили чудову добірку привітань і тематичних картинок з Днем студента, які ви можете адресувати своїм однокурсникам, знайомим та друзям у це свято.
Найкращі вітання з Днем студента у прозі
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З Міжнародним днем студента! Бажаю бурхливої і щасливої юності, успішного та захоплюючого навчання, безперешкодної дороги до обраної професії. Нехай кожен день буде особливим, продуктивним, цікавим і насиченим.
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Від сесії до сесії живуть студенти весело! А сьогодні саме з'явився привід повеселитися. Ні пуху, ні пера на майбутніх іспитах! Нехай заняття проходять тільки на радість, а викладачі не валять на заліках. Нехай цей святковий день буде довгим, а похмілля – легким. І нехай обрана професія тішить і приносить чудовий прибуток!
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Бажаю вам відчути на собі всю красу студентства. Нехай навчання дається легко, іспити складаються швидко, а вільного часу буде багато. Беріть від життя максимум. Нехай студентські роки залишать у вашій пам'яті незабутній слід радісних та позитивних вражень!
З Днем студента: ефектні привітання у віршах
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Студент грызет гранит науки,
Студенту некогда скучать.
То лекции, то рефераты,
То нужно сессию сдавать.
Но среди срезов и зачетов
О праздниках не забывай
В международный день студентов
Ты веселись и отдыхай!
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Время лекций, семинаров,
Время сна на первых парах,
Время дружбы и любви,
Время денег на мели,
Время шумных вечеринок
Дней веселых и счастливых!
Посиделок до утра!
Это — студенчества пора.
Живи эти годы счастливо,
Ярко, радостно, красиво!
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В День студента вам желаю
Много разных перспектив,
Чтоб учиться успевали,
Проявляли креатив.
Чтобы новое открыли,
И любовь свою нашли,
И студенческую дружбу
Вы надолго обрели!
Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у листопаді 2021 в Україні.