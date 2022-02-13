С 14 февраля: влюбленные поздравления и лучшие пожелания

С 14 февраля: поздравления, картинки и пожелания / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
Всего несколько часов осталось до наступления 14 февраля – праздника всех влюбленных, так что готовьтесь первыми поздравить самых любимых людей, пожелать мира, любви, добра, романтики, чувственности и взаимопонимания!
А мы собрали для вас необыкновенные, яркие, нежные, милые, красочные и добрые поздравления с 14 февраля , которые вы можете адресовать своему любимому человеку.
С 14 февраля: поздравления в прозе
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Наступает День всех влюбленных! Если в сердце поселяется это огромное чувство, то весь окружающий мир становится по-особому прекрасным, добрым и полным чудес. Пусть любовь наполняет тебя все 365 дней в году, а не только 14 февраля!
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Любовь вдохновляет, окрыляет, дарит надежду. Любовь действительно умеет творить чудеса. Пускай это волшебное чувство наполняет сердца до краев. Любви, нежности, теплоты, гармонии и красоты! С праздником 14 февраля!
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Поздравляю с 14 февраля! Желаю с чувством любви встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и хобби, свою жизнь и себя. И пусть всякая любовь всегда будет взаимной!
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Мой любимый человек! Поздравляю тебя с 14 февраля! С тех пор, как мы с тобой познакомились, моя жизнь стала яркой, насыщенной и прекрасной. Спасибо тебе за это! Желаю, чтобы наша любовь крепла, становилась все сильнее, побеждала все преграды на своем пути, дарила нам вдохновение, желание развиваться и идти по жизни вместе!
Эффектные поздравления с 14 февраля в стихах
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Любовь друг к другу – это чудо,
Сильнее чувства в мире нет.
Любовь – противник зла, недуга,
Лекарство лучшее от бед.
Друзья, желаю чувств кипящих,
Страстей, доверия, тепла,
Любви взаимной, настоящей,
Жить в самом центе волшебства.
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В февральский день любви и счастья
Волшебник добрый Валентин
Пусть прочь прогонит все ненастья,
А принесет любовь и мир.
Пусть совпадут сегодня пары,
Взаимной будет радость встреч.
Желаем радости, и счастья,
И всем свою любовь сберечь!
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С февральским днем я поздравляю
И вам большой любви желаю.
Будьте счастливы, дружны,
Ведь друг другу вы нужны!
Вы любовь свою храните,
От раздоров берегите.
Пусть живет она сто лет,
Всем даря свой нежный свет.
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В день святого Валентина
Пожелать хочу любви,
Море страсти, позитива
И свиданий до зари,
Много нежных поцелуев
И объятий без причин,
Чтоб помог открыть любую
Дверцу в сердце Валентин!
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