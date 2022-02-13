З 14 лютого: закохані привітання та найкращі побажання

З 14 лютого: вітання, картинки та побажання / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні
Лише кілька годин залишилося до наступу 14 лютого – свята всіх закоханих , тож готуйтеся першими привітати коханих людей, побажати миру, любові, добра, романтики, чуттєвості та порозуміння!
А ми зібрали для вас надзвичайні, яскраві, ніжні, милі, барвисті та добрі вітання з 14 лютого , які ви можете адресувати вашій коханій людині.
З 14 лютого: вітання у прозі
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Настає День усіх закоханих! Якщо в серці оселяється це величезне почуття, то весь світ, що оточує, стає по-особливому прекрасним, добрим і сповненим чудес. Нехай любов наповнює тебе всі 365 днів на рік, а не лише 14 лютого!
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Кохання надихає, окрилює, дарує надію. Кохання справді вміє творити чудеса. Нехай це чарівне почуття сповнює серця до країв. Кохання, ніжності, теплоти, гармонії та краси! Зі святом 14 лютого!
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Вітаю із 14 лютого! Бажаю із почуттям кохання зустрічати кожен день. Бажаю любити своїх близьких, свою другу половинку, свою роботу та хобі, своє життя та себе. І нехай будь-яка любов завжди буде взаємною!
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Моя кохана людина! Вітаю тебе із 14 лютого! Відтоді як ми з тобою познайомилися, моє життя стало яскравим, насиченим і прекрасним. Спасибі тобі за це! Бажаю, щоб наша любов міцніла, ставала все сильнішою, перемагала всі перепони на своєму шляху, дарувала нам натхнення, бажання розвиватися і йти по життю разом!
Ефектні вітання з 14 лютого у віршах
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Любовь друг к другу – это чудо,
Сильнее чувства в мире нет.
Любовь – противник зла, недуга,
Лекарство лучшее от бед.
Друзья, желаю чувств кипящих,
Страстей, доверия, тепла,
Любви взаимной, настоящей,
Жить в самом центе волшебства.
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В февральский день любви и счастья
Волшебник добрый Валентин
Пусть прочь прогонит все ненастья,
А принесет любовь и мир.
Пусть совпадут сегодня пары,
Взаимной будет радость встреч.
Желаем радости, и счастья,
И всем свою любовь сберечь!
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С февральским днем я поздравляю
И вам большой любви желаю.
Будьте счастливы, дружны,
Ведь друг другу вы нужны!
Вы любовь свою храните,
От раздоров берегите.
Пусть живет она сто лет,
Всем даря свой нежный свет.
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В день святого Валентина
Пожелать хочу любви,
Море страсти, позитива
И свиданий до зари,
Много нежных поцелуев
И объятий без причин,
Чтоб помог открыть любую
Дверцу в сердце Валентин!
Раніше ми розповідали, кому яку валентинку подарувати за знаком зодіаку.