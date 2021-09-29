С Днем Веры, Надежды, Любви и Софии: яркие открытки, картинки и поздравления

Завтра, 30 сентября, отмечается День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. А это значит, что в этот день все женщины с такими красивыми именами празднуют свои именины и готовы принимать поздравления с днем ангела.

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Но не только именинниц можно поздравлять в этот день. Отправляйте наилучшие пожелания всем, кому важны слова поддержки , и кто по-настоящему оценит вашу любовь, веру и надежду.

Мы подготовили для вас добрые, радостные, нежные открытки, картинки и поздравления в прозе и стихах с Днем Веры, Надежды, Любви и Софии.

Вера, Надежда, Любовь и София: эффектные поздравления в стихах

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Три имени – красивые, простые,

Слова, что помогают людям жить.

Когда-то нарекла детей София,

Ее нам есть за что благодарить



За то, что подарила Веру людям.

И что с Надеждою любой всегда живет.

И если есть Любовь, то счастье будет!

И в каждый дом пускай оно придет!

С праздником Веры, Надежды, Любви и Софии: картинки и открытки / Фото: bonnycards

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Плохое пусть навек уйдет,

И Ангел вам во всем поможет,

София мудрость ниспошлет,

А грусть пусть сердце не тревожит.

Желаю веры не терять,

Пускай надежда будет рядом,

Любовь не смейте предавать,

И будет все у вас, как надо.

День Веры, Надежды, Любви и Софии: поздравления в картинках и стихах / Фото: bonnycards

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Три ангела, три добрые сестры,

Незримой силой пусть оберегают,

Исполнят все заветные мечты,

Добром и счастьем дом ваш осыпают.



София мать все беды отведет,

Надежда, Вера и Любовь отныне

Дадут вам в жизни небывалый взлет

И будут охранять вас, как святыню!

С Днем Веры, Надежды, Любви и Софии: открытки и пожелания / Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Днем Веры, Надежды, Любви и Софии в прозе

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Поздравляю со светлым праздником – с Днем Веры, Надежды, Любви и Софии! Желаю крепкой веры в свои силы, доброй надежды на лучшее и всепоглощающей любви, которая до краев наполнит сердце. И пусть мудрость не оставит вас в непростых жизненных обстоятельствах.

Вера, Надежда, Любовь и София: поздравления в прозе и стихах / Фото: bonnycards

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Поздравляю вас с этим добрым праздником! Мои пожелания искренни и просты: пусть вера, надежда, любовь и мудрость всегда сопутствуют вам и вашим близким!

Картинки и открытки в День Веры, Надежды, Любви и Софии / Фото: bonnycards

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В День Веры, Надежды, Любви и Софии желаю, чтобы тебе во всем помогала мудрость, чтобы твоя вера была непоколебима, чтобы надежда всегда придавала тебе сил, и чтобы в твоей жизни ни дня не было без любви.

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