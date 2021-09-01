С первым днем осени-2021: классные поздравления и позитивные картинки для хорошего настроения

С первым осенним днем / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 1 сентября – праздник школьников и учителей День знаний, А еще это приход нового сезона на смену жаркому лету, оттенок легкой грусти и ностальгии, поворот к холодам и завершению года.
1 сентября: праздничные открытки, картинки пожелания и стихи
В осени также есть множество приятных и радостных моментов, добрых надежд и ярких красок. Чтобы вы не грустили, мы подготовили для вас красивые осенние картинки, добрые поздравления и светлые стихи с первым днем осени.
Первый день осени: красивые поздравления в прозе
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Осень бывает любой: грустной и веселой, скучной и интересной, насыщенной и пресной. В твоих силах сделать осень такой, какая тебе по душе! Пускай первый день осени станет первым кирпичиком в построении чудесной жизни! А дождливые дни – не повод им уподобляться и грустить.
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От всей души поздравляю с первым днем осени и желаю, чтобы для вас всегда светило яркое солнце, чтобы в вашем сердце жили прекрасные чувства любви и вдохновения, а также приятные ощущения гармонии, легкости и красоты. Пусть эта осень будет теплой, доброй, яркой, красочной и незабываемой.
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Поздравляю с первым днем осени и желаю творческого вдохновения, приятного очарования яркими красками природы. Пусть осень подарит тебе домашний уют и душевное тепло, пусть ветер добрых перемен унесет все страхи, печали и грусти.
Душевные поздравления с первым днем осени в стихах
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Философская нынче пора:
Опадает с деревьев листва,
Землю золотом укрывает –
Нас уютом своим согревает.
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Вдруг заплакали дождинки,
Провожая лето прочь,
Маки отцвели, гвоздики,
Раньше наступает ночь.
В ярком, огненном наряде
Осень по земле идет,
Пусть красотка при параде
Счастье людям принесет!
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Вот и кончился сезон
Отпусков, каникул.
Не грустить! Таков закон
И природный цикл.
Ты смотри наоборот:
Осень? Распрекрасно!
Значит, скоро Новый год,
Женский день и Пасха!
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Вот и первый желтый листочек,
Вот и первый осенний денек!
Дни короче, длиннее ночи,
Мягкий плед и горячий чаек.
Будет осень пусть ваша чудесной,
Полной радостей, полной добра,
Удивительной и интересной,
Ведь прекрасная осень пора!
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