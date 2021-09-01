З першим днем осені-2021: класні привітання і позитивні картинки для гарного настрою

З першим осіннім днем / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 1 вересня – свято школярів і вчителів День знань, а ще це прихід нового сезону на зміну жаркому літу, відтінок легкого смутку і ностальгії, поворот до холодів і завершення року.

В осені також є безліч приємних і радісних моментів, добрих надій і яскравих фарб. Щоб ви не сумували, ми підготували для вас красиві осінні картинки, добрі вітання і світлі вірші з першим днем осені.

Перший день осені: красиві привітання в прозі

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Осінь буває будь-якою: сумною і веселою, нудною і цікавою, насиченою і прісною. В твоїх силах зробити осінь такою, яка тобі до душі! Нехай перший день осені стане першою цеглинкою в побудові чудового життя! А дощові дні – не привід їм уподібнюватися і сумувати.

З першим днем осені / Фото: bonnycards

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Від щирого серця вітаю з першим днем осені і бажаю, щоб для вас завжди світило яскраве сонце, щоб у вашому серці жили прекрасні почуття любові і натхнення, а також приємні відчуття гармонії, легкості і краси. Нехай ця осінь буде теплою, доброю, яскравою, барвистою і незабутньою.

З першим днем осені / Фото: bonnycards

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Вітаю з першим днем осені і бажаю творчої наснаги, приємноъ чарівності яскравими фарбами природи. Нехай осінь подарує тобі домашній затишок і душевне тепло, нехай вітер добрих змін віднесе всі страхи, печалі і смуток.

З першим днем осені / Фото: bonnycards

Щиросердечні вітання з першим днем осені у віршах

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Философская нынче пора:

Опадает с деревьев листва,

Землю золотом укрывает –

Нас уютом своим согревает.

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З першим днем осені / Фото: bonnycards

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Вдруг заплакали дождинки,

Провожая лето прочь,

Маки отцвели, гвоздики,

Раньше наступает ночь.



В ярком, огненном наряде

Осень по земле идет,

Пусть красотка при параде

Счастье людям принесет!

З першим днем осені / Фото: bonnycards

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Вот и кончился сезон

Отпусков, каникул.

Не грустить! Таков закон

И природный цикл.

Ты смотри наоборот:

Осень? Распрекрасно!

Значит, скоро Новый год,

Женский день и Пасха!

З першим днем осені / Фото: Pexels

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Вот и первый желтый листочек,

Вот и первый осенний денек!

Дни короче, длиннее ночи,

Мягкий плед и горячий чаек.



Будет осень пусть ваша чудесной,

Полной радостей, полной добра,

Удивительной и интересной,

Ведь прекрасная осень пора!

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