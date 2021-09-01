З першим днем осені-2021: класні привітання і позитивні картинки для гарного настрою

З першим осіннім днем / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 1 вересня – свято школярів і вчителів День знань, а ще це прихід нового сезону на зміну жаркому літу, відтінок легкого смутку і ностальгії, поворот до холодів і завершення року.
1 вересня: святкові листівки, картинки побажання і вірші
В осені також є безліч приємних і радісних моментів, добрих надій і яскравих фарб. Щоб ви не сумували, ми підготували для вас красиві осінні картинки, добрі вітання і світлі вірші з першим днем осені.
Перший день осені: красиві привітання в прозі
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Осінь буває будь-якою: сумною і веселою, нудною і цікавою, насиченою і прісною. В твоїх силах зробити осінь такою, яка тобі до душі! Нехай перший день осені стане першою цеглинкою в побудові чудового життя! А дощові дні – не привід їм уподібнюватися і сумувати.
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Від щирого серця вітаю з першим днем осені і бажаю, щоб для вас завжди світило яскраве сонце, щоб у вашому серці жили прекрасні почуття любові і натхнення, а також приємні відчуття гармонії, легкості і краси. Нехай ця осінь буде теплою, доброю, яскравою, барвистою і незабутньою.
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Вітаю з першим днем осені і бажаю творчої наснаги, приємноъ чарівності яскравими фарбами природи. Нехай осінь подарує тобі домашній затишок і душевне тепло, нехай вітер добрих змін віднесе всі страхи, печалі і смуток.
Щиросердечні вітання з першим днем осені у віршах
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Философская нынче пора:
Опадает с деревьев листва,
Землю золотом укрывает –
Нас уютом своим согревает.
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Вдруг заплакали дождинки,
Провожая лето прочь,
Маки отцвели, гвоздики,
Раньше наступает ночь.
В ярком, огненном наряде
Осень по земле идет,
Пусть красотка при параде
Счастье людям принесет!
***
Вот и кончился сезон
Отпусков, каникул.
Не грустить! Таков закон
И природный цикл.
Ты смотри наоборот:
Осень? Распрекрасно!
Значит, скоро Новый год,
Женский день и Пасха!
***
Вот и первый желтый листочек,
Вот и первый осенний денек!
Дни короче, длиннее ночи,
Мягкий плед и горячий чаек.
Будет осень пусть ваша чудесной,
Полной радостей, полной добра,
Удивительной и интересной,
Ведь прекрасная осень пора!
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