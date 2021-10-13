С Покровом Пресвятой Богородицы: нежные открытки, картинки и поздравления

С Покровом Пресвятой Богородицы: поздравительные открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

14 октября украинцы отмечают красивый, значимый и радостный осенний праздник Покров Пресвятой Богородицы.

Мы собрали для вас эффектные, нежные, добрые, милые и позитивные открытки с наилучшими пожеланиями в день Покрова, которые вы можете отправить своим родным, близким и друзьям.

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С праздником Покрова: поздравления в стихах

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Остановитесь на минуту,

Чтоб заглянуть в лазурь небес,

Откуда Пресвятая Дева

Простерла руки для чудес.



Пусть благодать вас наполняет,

И вера будет в вас жива,

Здоровья, света, мира, счастья,

В Покрова день и навсегда!

Картинки и Открытки с Покровом Пресвятой Богородицы / Фото: bonnycards

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С днем святым, благим и чистым

Поздравления принимай.

В день Покрова свое сердце

Для молитвы открывай.

Богородица покроет,

Твою душу исцелит,

От напастей и терзаний

Защитит и сохранит.

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Картинки с праздником Покров Пресвятой Богородицы / Фото: bonnycards

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Пусть Божья Матерь вас оберегает,

От неприятных дней остерегает.

Пусть дарит силу, счастье, процветание,

Здоровье и любовь, и сострадание.

Пусть царствует весна и мир в округе,

Чтобы в жизни были лишь хорошие заслуги.

Пусть ангел светлый на пути стоит.

И свято всю семью вовек хранит.

Покров Пресвятой Богородицы: картинки / Фото: bonnycards

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Благословения желаю,

Пусть Матерь Божья вас хранит,

Покров над вами простилает,

Прочь прогоняя боль обид.

Побольше радости и мира

Пусть принесет она семье,

Чтоб сердце открывалось шире,

Чтоб счастье было в каждом дне.

Поздравления на Покров Пресвятой Богородицы / Фото: bonnycards

Красивые поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в прозе

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Поздравляю с Покровом! Пусть мир к тебе будет добрым и отзывчивым, пусть каждый день оставляет приятные воспоминания, пусть все дела оборачивается благом, пусть каждая мысль будет светлой и ведёт тебя к радости. Желаю, чтобы все твои молитвы были услышаны, чтобы Пресвятая Богородица отводила от тебя недуги и горести.

14 октября Покров: картинки и поздравления / Фото: bonnycards

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Пусть праздник Покрова Пресвятой Богородицы принесет мир, свет, надежду и радость в вашу семью. Пусть Божий покров укроет вас от всех бурь и невзгод. Пусть жизнь ваша будет праведной и счастливой. Пусть в вашем сердце поселится доброта, в душе всегда будет вера в лучшее, а в доме – благополучие, мир и покой.

Смотрите видео: Покров – история праздника и традиции

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы-2021.