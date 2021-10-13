З Покровой Пресвятої Богородиці: ніжні листівки, картинки і привітання

З Покровою Пресвятої Богородиці: вітальні листівки / Фото: Колаж: Сьогодні
14 жовтня українці відзначають красиве, значиме і радісне осіннє свято Покрови Пресвятої Богородиці.
Ми зібрали для вас ефектні, ніжні, добрі, милі і позитивні листівки з найкращими побажаннями в день Покрови, які ви можете відправити своїм рідним, близьким і друзям.
Зі святом Покрови: привітання у віршах
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Остановитесь на минуту,
Чтоб заглянуть в лазурь небес,
Откуда Пресвятая Дева
Простерла руки для чудес.
Пусть благодать вас наполняет,
И вера будет в вас жива,
Здоровья, света, мира, счастья,
В Покрова день и навсегда!
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С днем святым, благим и чистым
Поздравления принимай.
В день Покрова свое сердце
Для молитвы открывай.
Богородица покроет,
Твою душу исцелит,
От напастей и терзаний
Защитит и сохранит.
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Пусть Божья Матерь вас оберегает,
От неприятных дней остерегает.
Пусть дарит силу, счастье, процветание,
Здоровье и любовь, и сострадание.
Пусть царствует весна и мир в округе,
Чтобы в жизни были лишь хорошие заслуги.
Пусть ангел светлый на пути стоит.
И свято всю семью вовек хранит.
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Благословения желаю,
Пусть Матерь Божья вас хранит,
Покров над вами простилает,
Прочь прогоняя боль обид.
Побольше радости и мира
Пусть принесет она семье,
Чтоб сердце открывалось шире,
Чтоб счастье было в каждом дне.
Красиві привітання з Покровою Пресвятої Богородиці в прозі
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Вітаю з Покровою! Нехай мир до тебе буде добрим і чуйним, нехай кожен день залишає приємні спогади, нехай всі справи обертається благом, нехай кожна думка буде світлою і веде тебе до радості. Бажаю, щоб усі твої молитви були почуті, щоб Пресвята Богородиця відводила від тебе недуги і прикрощі.
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Нехай свято Покрови Пресвятої Богородиці принесе мир, світло, надію і радість у вашу сім'ю. Нехай Божий покров вкриє вас від усіх бур і негараздів. Нехай твоє життя буде праведним і щасливим. Нехай у вашому серці оселиться доброта, в душі завжди буде віра в краще, а вдома – благополуччя, мир і спокій.
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Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці-2021.