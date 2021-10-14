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Покров Пресвятой Богородицы-2021: тематические картинки и поздравления

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
14 октября, 05:20
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В светлый и радостный праздник Покрова поздравьте всех родных, любимых людей, близких, друзей и пожелайте покровительства Божьей Матери.
Покров Пресвятой Богородицы: поздравления, картинки и открытки
Покров Пресвятой Богородицы: поздравления, картинки и открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 14 октября, великий православный и любимый народный праздник – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Этот день посвящен Божьей Матери, которая явилась молящимся людям и спасла целый город, укрыв своим белоснежным сияющим омофором. В этот праздничный день люди желают друг другу светлой веры, благополучия, радости, Божьей благодати, и чтобы Пресвятая Дева всегда оберегала от болезней и невзгод.

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Обязательно поздравьте родных и близких людей, а мы подготовили для вас лучшие открытки, стихи, пожелания и тематические картинки с Покровом Пресвятой Богородицы.

Красивые поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в стихах

***

В день Покрова Святой Богородицы
Сила веры пускай приумножится,
Пусть молитва приносит отраду,
Пусть вас любят и вам будут рады.

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Картинки и Открытки с Покровом Пресвятой Богородицы
Картинки и Открытки с Покровом Пресвятой Богородицы / Фото: Коллаж: Сегодня

***

Не растерять тепло души,
Людьми родными дорожить,
Жить в добром здравии желаю
И с днем Покрова поздравляю.

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Покров Пресвятой Богородицы: картинки и стихи
Покров Пресвятой Богородицы: картинки и стихи / Фото: Bipbap

***

Пусть Богородица покровом
Своим от горя защитит,
Чтоб были в доме все здоровы,
И жили дружно, без обид.

Пусть дети в мире подрастают,
Не будет зла в душе у них,
А Богоматерь Пресвятая
Следит, чтоб смех их не затих.

Картинки и открытки с Покровом Пресвятой Богородицы
Картинки и открытки с Покровом Пресвятой Богородицы / Фото: Коллаж: Сегодня

***

Покров Пресвятой Богородицы –
Для вас поздравления готовы,
Пускай вам грустить не приходится,
Все дни проводить вам с любовью
Пускай добро сердцем укроется,
Тепла вам желаем и мира,
Пусть счастьем глаза ваши полнятся,
Успех будет очень обширен!

Открытки и картинки на Покров Пресвятой Богородицы
Открытки и картинки на Покров Пресвятой Богородицы / Фото: Bipbap

***

Желаю, чтобы Божья Мать
Тебя всегда оберегала,
Чтоб не дала тебе страдать
И благодатью покрывала.
Чтоб светлый ангел вместе с ней
Ответил на твои молитвы,
Дарил побольше теплых дней
И поддержал в житейских битвах.

Покров Пресвятой Богородицы поздравления, картинки и открытки
Покров Пресвятой Богородицы поздравления, картинки и открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в прозе

***

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы искренне желаю тебе выбрать ровную дорогу и идти по ней под добрым знаком небес. Желаю щедрости души и чуткости сердца, счастливой любви и неизменного блага жизни. Пусть Пресвятая Богородица защитит тебя от болезней, зависти и бед.

Картинки с праздником Пресвятой Богородицы
Картинки с праздником Пресвятой Богородицы / Фото: Bipbap

***

Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет добрую надежду и светлую радость в вашу семью. Желаю вам укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Живите праведно и счастливо. Пусть в вашей душе всегда будет вера. Желаю благополучия в семье и мира в доме.

Открытки и картинки на Покров Пресвятой Богородицы
Открытки и картинки на Покров Пресвятой Богородицы / Фото: Коллаж: Сегодня

***

Поздравляем с радостным, светлым и добрым праздником – Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть вас и ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее. Со святым праздником!

Смотрите видео: Покров – история праздника и традиции

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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