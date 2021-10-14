Покров Пресвятой Богородицы-2021: тематические картинки и поздравления

Сегодня, 14 октября, великий православный и любимый народный праздник – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Этот день посвящен Божьей Матери, которая явилась молящимся людям и спасла целый город, укрыв своим белоснежным сияющим омофором. В этот праздничный день люди желают друг другу светлой веры, благополучия, радости, Божьей благодати, и чтобы Пресвятая Дева всегда оберегала от болезней и невзгод.
Обязательно поздравьте родных и близких людей, а мы подготовили для вас лучшие открытки, стихи, пожелания и тематические картинки с Покровом Пресвятой Богородицы.
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Красивые поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в стихах
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В день Покрова Святой Богородицы
Сила веры пускай приумножится,
Пусть молитва приносит отраду,
Пусть вас любят и вам будут рады.
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Не растерять тепло души,
Людьми родными дорожить,
Жить в добром здравии желаю
И с днем Покрова поздравляю.
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Пусть Богородица покровом
Своим от горя защитит,
Чтоб были в доме все здоровы,
И жили дружно, без обид.
Пусть дети в мире подрастают,
Не будет зла в душе у них,
А Богоматерь Пресвятая
Следит, чтоб смех их не затих.
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Покров Пресвятой Богородицы –
Для вас поздравления готовы,
Пускай вам грустить не приходится,
Все дни проводить вам с любовью
Пускай добро сердцем укроется,
Тепла вам желаем и мира,
Пусть счастьем глаза ваши полнятся,
Успех будет очень обширен!
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Желаю, чтобы Божья Мать
Тебя всегда оберегала,
Чтоб не дала тебе страдать
И благодатью покрывала.
Чтоб светлый ангел вместе с ней
Ответил на твои молитвы,
Дарил побольше теплых дней
И поддержал в житейских битвах.
Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в прозе
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В праздник Покрова Пресвятой Богородицы искренне желаю тебе выбрать ровную дорогу и идти по ней под добрым знаком небес. Желаю щедрости души и чуткости сердца, счастливой любви и неизменного блага жизни. Пусть Пресвятая Богородица защитит тебя от болезней, зависти и бед.
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Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет добрую надежду и светлую радость в вашу семью. Желаю вам укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Живите праведно и счастливо. Пусть в вашей душе всегда будет вера. Желаю благополучия в семье и мира в доме.
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Поздравляем с радостным, светлым и добрым праздником – Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть вас и ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее. Со святым праздником!
Смотрите видео: Покров – история праздника и традиции
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