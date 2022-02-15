Сретение Господне: главные народные приметы

На Сретение воробей из лужи напился – весна уже скоро наступит / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 15 февраля, верующие отмечают великий двунадесятый праздник – Сретение Господне-2022 .

Такой значимый праздник посвящен одновременно нескольким встречам – по церковным канонам, в этот день встретились Старый и Новый Завет, а Симеон – с младенцем Иисусом. А вот в народе считается, что зима с весной встречаются.

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Подобно Дню сурка в Америке и Европе, день Сретения Господнего в народе был очень тесно связан с наблюдениями за природой и предсказанием погоды на ближайшее время и на весну.

Народные приметы на 15 февраля

если на Сретение день солнечный – весна силу быстро наберет;

– весна силу быстро наберет; а вот если солнце не выглянуло из-за туч – морозы еще вернутся;

– морозы еще вернутся; на Сретенье воробей из лужи напился – весна уже близко;

– весна уже близко; если на Сретение Господне тепло – к ранней весне;

– к ранней весне; заморозки и метели – весна будет поздней и холодной;

– весна будет поздней и холодной; снег в этот день обещает позднюю и дождливую весну;

в этот день обещает позднюю и дождливую весну; в день Сретения деревья в лесу трещат – мороз продержится еще долго;

– мороз продержится еще долго; на закате небо ясное – значит, холода скоро отступят;

– значит, холода скоро отступят; ясное и звездное небо – также указывает на позднюю весну;

– также указывает на позднюю весну; вода и свечи , освященные в церкви, защитят от болезней, напастей и молний;

, освященные в церкви, защитят от болезней, напастей и молний; если на Сретение уехать далеко из дома – будет сложно вернуться.

Ранее мы публиковали православный календарь церковных праздников и постов в феврале-2022.