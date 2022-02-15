Сретение Господне: главные народные приметы

На Сретение воробей из лужи напился – весна уже скоро наступит / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня
Сегодня, 15 февраля, верующие отмечают великий двунадесятый праздник – Сретение Господне-2022 .
Такой значимый праздник посвящен одновременно нескольким встречам – по церковным канонам, в этот день встретились Старый и Новый Завет, а Симеон – с младенцем Иисусом. А вот в народе считается, что зима с весной встречаются.
Подобно Дню сурка в Америке и Европе, день Сретения Господнего в народе был очень тесно связан с наблюдениями за природой и предсказанием погоды на ближайшее время и на весну.
Народные приметы на 15 февраля
- если на Сретение день солнечный – весна силу быстро наберет;
- а вот если солнце не выглянуло из-за туч – морозы еще вернутся;
- на Сретенье воробей из лужи напился – весна уже близко;
- если на Сретение Господне тепло – к ранней весне;
- заморозки и метели – весна будет поздней и холодной;
- снег в этот день обещает позднюю и дождливую весну;
- в день Сретения деревья в лесу трещат – мороз продержится еще долго;
- на закате небо ясное – значит, холода скоро отступят;
- ясное и звездное небо – также указывает на позднюю весну;
- вода и свечи , освященные в церкви, защитят от болезней, напастей и молний;
- если на Сретение уехать далеко из дома – будет сложно вернуться.
Ранее мы публиковали православный календарь церковных праздников и постов в феврале-2022.