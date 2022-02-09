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Сретение Господне-2022: дата, история и значение

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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9 февраля, 14:25
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Праздник Сретения издавна ассоциировался со встречей зимы с весной.
Сретение Господне 2022: история и значение праздника
Сретение Господне 2022: история и значение праздника / Фото: wikipedia.org, Коллаж: Сегодня

В середине февраля наступает очередной значимый церковный праздник – Сретение Господне. Какова история и значение этого дня и почему он так называется, узнайте в нашей статье.

Когда Сретение Господне-2022 у восточных христиан

Сретение Господне наступит 15 февраля . Оно исчисляется на 40-й день после Рождества Христова.

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Это непереходящий церковный праздник, так что ежегодно его дата остается неизменной. В 2022 году этот день приходится на вторник .

Дата Сретения также часто приближена к переходящей Масленице. Ведь и тот, и другой праздник ассоциируется с окончанием зимы, ее встречей с весной, поворотом года от холодов к лету. Но в 2022 году Сырная неделя начнется позже – с 28 февраля.

Сретение Господне: история праздника

В переводе со старославянского "сретение" означает "встреча" . И если в народе его трактовали как встречу зимы с весной, то в церкви он имеет другое значение.

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Принесение во Храм – так еще называется праздник Сретения Господнего. Это один из главнейших двенадцати Господских праздников, и символизирует он встречу людей в лице старца Симеона со Спасителем .

Согласно церковному учению, в этот день родители Иисуса Дева Мария с Иосифом явились с Божественным Младенцем в Иерусалимский храм и принесли Богу в жертву двух белых голубей. В этот момент произошла встреча маленького Христа с праведным старцем Симеоном.

Симеон Богоприимец жил в ІІІ веке до нашей эры. Он занимался толкованием пророческих книг и их переводами с еврейского на греческий язык. В одном предсказании говорилось, что непорочная дева родит ребенка обетованного Мессию .

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Когда Симеон в возмущении хотел переправить слово "девица" на "жена", ему явился небесный ангел и предрек, что это не ошибка. Симеон усомнился в его словах, и тогда ангел пообещал, что Симеон не умрет, пока своими глазами не увидит Божию Благодать и Спасителя на своих руках.

После этого события Симеон праведно прожил еще 300 лет и в день Сретения сам убедился в истинности слов ангела. Увидев Иисуса, он произнес: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля". В тот же миг Симеон умер, согласно пророчеству.

Ранее мы рассказывали, когда Пасха-2022 в Украине: дата самого главного церковного праздника.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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