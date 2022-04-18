Страстная неделя-2022: значение и запреты каждого дня

Что нельзя делать каждый день Страстнjq недели / Фото: Pixabay, Pexels, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 18 апреля, началась Страстная неделя в 2022 году . Это завершающая неделя Великого поста, которая заканчивается празднованием светлого Воскресенья Христова 24 апреля. Почему так называется этот период, чему посвящен каждый день Страстной седмицы, чем можно заниматься, а что категорически нельзя делать в Страстную неделю, читайте в нашей статье.

Страстная неделя: что означает название

Страстная неделя, которая также называется Великой неделей – это период, когда христиане вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа , Его физических и духовных страданиях, пережитых во время казни. Каждый день Страстной недели имеет свое значение, а в храмах проводятся службы, посвященные различным сюжетам Евангелие.

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Страстная неделя по дням

Каждый день Страстной недели имеет свое значение, а в храмах проводятся службы, посвященные различным сюжетам Евангелие.

Великий понедельник – известен проклятием Иисуса бесплодной смоковницы, а еще в этот день чтится память ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в Египет.

– известен проклятием Иисуса бесплодной смоковницы, а еще в этот день чтится память ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в Египет. Великий вторник – Иисус обличил фарисеев и книжников, а еще рассказал ученикам несколько притч: о десяти девах, о талантах, о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде и кончине мира.

– Иисус обличил фарисеев и книжников, а еще рассказал ученикам несколько притч: о десяти девах, о талантах, о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде и кончине мира. Великая среда – переломный день, когда Иуда принял решение предать своего Учителя за 30 сребреников, а грешница помазала Христа миром, готовя Его к погребению.

– переломный день, когда Иуда принял решение предать своего Учителя за 30 сребреников, а грешница помазала Христа миром, готовя Его к погребению. Великий четверг или Чистый четверг – в этот день произошли четыре значимых события: Тайная вечеря, Омовение Христом ног ученикам, Молитва в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

или – в этот день произошли четыре значимых события: Тайная вечеря, Омовение Христом ног ученикам, Молитва в Гефсиманском саду и предательство Иуды. Великая пятница или Страстная пятница – самый скорбный и тяжелый день для христиан в церковном году. День суда, казни, распятия и крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа.

или – самый скорбный и тяжелый день для христиан в церковном году. День суда, казни, распятия и крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа. Великая суббота – в этот день прошло погребение Иисуса Христа, нахождение Его тела во Гробе, сошествие Его души в ад и возвещение пребывавшим там грешникам победы над смертью, а также освящение пасхальной еды и схождение благодатного огня.

Страстная неделя-2022: что можно и нельзя делать

На Страстной неделе верующие готовятся к светлому празднику Пасхи .

С понедельника по четверг следует уделить время уборке в доме и на приусадебном участке, покраске, побелке, косметическому ремонту, приведению в порядок одежды и предметов обихода, очищению тела и души, а также посещению храмов и чтению молитв.

следует уделить время уборке в доме и на приусадебном участке, покраске, побелке, косметическому ремонту, приведению в порядок одежды и предметов обихода, очищению тела и души, а также посещению храмов и чтению молитв. Всю Страстную неделю нельзя пребывать в лени и праздности , веселиться и развлекаться, устраивать гуляния и застолья. Важно задумываться о смысле жизни.

, веселиться и развлекаться, устраивать гуляния и застолья. Важно задумываться о смысле жизни. На Страстной неделе нельзя никому отказывать в помощи , особенно если вас о ней просят. Есть поверье, что в этот период сам Христос находится среди людей и обращается к ним с просьбой.

, особенно если вас о ней просят. Есть поверье, что в этот период сам Христос находится среди людей и обращается к ним с просьбой. Ни в коем случае нельзя ругаться, злиться, проявлять агрессию, завидовать, обманывать, сквернословить – весь негатив возвращается назад с двойной силой;

с двойной силой; По церковному уставу, в Страстную неделю пост усиливается , и от верующих требуется особая строгость в его соблюдении. В Страстную пятницу, 22 апреля, постящиеся полностью отказываются от пищи до момента выноса плащаницы.

, и от верующих требуется особая строгость в его соблюдении. В Страстную пятницу, 22 апреля, постящиеся полностью отказываются от пищи до момента выноса плащаницы. В Страстную пятницу следует отказаться от любой работы по дому, посвятив день покаянию, молитвам, благотворительности и размышлениям о жизни.

следует отказаться от любой работы по дому, посвятив день покаянию, молитвам, благотворительности и размышлениям о жизни. В Великую субботу можно продолжить подготовку к Пасхе: печь куличи, готовить паски, расписывать пасхальные крашенки, готовить к освящению пасхальные корзинки.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2022 года в Украине.