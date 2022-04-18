Страсний тиждень-2022: значення та заборони кожного дня

Що не можна робити кожного дня Страсного тижня / Фото: Pixabay, Pexels, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 18 квітня, почався Страсний тиждень у 2022 році . Це завершальний тиждень Великого посту, який закінчується святкуванням світлого Воскресіння Христового 24 квітня. Чому так називається цей період, чому присвячений кожен день Страсного тижня, чим можна займатися, а що категорично не можна робити у Страсний тиждень, читайте у нашій статті.

Страсний тиждень: що означає назва

Страсний тиждень, який також називається Великим тижнем – це період, коли християни згадують про останні дні земного життя Ісуса Христа , його фізичні та духовні страждання, пережиті під час страти. Кожен день Страсного тижня має значення, а в храмах проводяться служби, присвячені різним сюжетам Євангелія.

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Страсний тиждень по днях

Кожен день Страсного тижня має значення, а в храмах проводяться служби, присвячені різним сюжетам Євангелія.

Великий понеділок – відомий прокляттям Ісуса безплідної смоковниці, а ще цього дня вшановується пам'ять старозавітного патріарха Йосипа, проданого братами до Єгипту.

– відомий прокляттям Ісуса безплідної смоковниці, а ще цього дня вшановується пам'ять старозавітного патріарха Йосипа, проданого братами до Єгипту. Великий вівторок – Ісус викрив фарисеїв і книжників, а ще розповів учням кілька притч: про десять дів, про таланти, про данину кесаря, про воскресіння мертвих, про Страшний суд і смерть.

– Ісус викрив фарисеїв і книжників, а ще розповів учням кілька притч: про десять дів, про таланти, про данину кесаря, про воскресіння мертвих, про Страшний суд і смерть. Велика середа – переломний день, коли Іуда прийняв рішення зрадити свого Вчителя за 30 срібняків, а грішниця помазала Христа миром, готуючи Його до поховання.

– переломний день, коли Іуда прийняв рішення зрадити свого Вчителя за 30 срібняків, а грішниця помазала Христа миром, готуючи Його до поховання. Великий четвер або Чистий четвер – цього дня відбулися чотири значущі події: Таємна вечеря, Омовлення Христом ніг учням, Молитва в Гефсиманському саду та зрада Іуди.

або – цього дня відбулися чотири значущі події: Таємна вечеря, Омовлення Христом ніг учням, Молитва в Гефсиманському саду та зрада Іуди. Велика п'ятниця або Страсна п'ятниця – найсумніший і найважчий день для християн у церковному році. День суду, страти, розп'яття та хресної смерті Господа нашого Ісуса Христа.

або – найсумніший і найважчий день для християн у церковному році. День суду, страти, розп'яття та хресної смерті Господа нашого Ісуса Христа. Велика субота – цього дня відбулося поховання Ісуса Христа, перебування Його тіла в Гробі, зходження Його душі в пекло і сповіщення грішникам про перемогу над смертю, а також освячення великодньої їжі і сходження благодатного вогню.

Страсний тиждень-2022: що можна і не можна робити

На Страсному тижні віруючі готуються до світлого свята Великодня .

З понеділка по четвер слід приділити час прибиранню в будинку та на присадибній ділянці, фарбуванню, побілці, косметичному ремонту, приведенню до ладу одягу та предметів побуту, очищенню тіла та душі, а також відвідуванню храмів і читанню молитов.

слід приділити час прибиранню в будинку та на присадибній ділянці, фарбуванню, побілці, косметичному ремонту, приведенню до ладу одягу та предметів побуту, очищенню тіла та душі, а також відвідуванню храмів і читанню молитов. Весь Страсний тиждень не можна перебувати в лінощах та ледарстві , веселитися і розважатися, влаштовувати гуляння і застілля. Важливо замислюватись про сенс життя.

, веселитися і розважатися, влаштовувати гуляння і застілля. Важливо замислюватись про сенс життя. На Страсному тижні не можна нікому відмовляти у допомозі , особливо якщо вас про неї просять. Існує повір'я, що в цей період сам Христос перебуває серед людей і звертається до них із проханням.

, особливо якщо вас про неї просять. Існує повір'я, що в цей період сам Христос перебуває серед людей і звертається до них із проханням. У жодному разі не можна лаятись, злитися, проявляти агресію, заздрити, обманювати, лихословити – весь негатив повертається назад із подвійною силою;

із подвійною силою; За церковним статутом, у Страсний тиждень піст посилюється , і від віруючих потребується особлива суворість у його дотриманні. У Страсну п'ятницю, 22 квітня, ті, хто поститься, повністю відмовляються від їжі до моменту винесення плащаниці.

, і від віруючих потребується особлива суворість у його дотриманні. У Страсну п'ятницю, 22 квітня, ті, хто поститься, повністю відмовляються від їжі до моменту винесення плащаниці. У Страсну п'ятницю слід відмовитися від будь-якої роботи вдома, присвятивши день покаянню, молитвам, благодійності та роздумам про життя.

слід відмовитися від будь-якої роботи вдома, присвятивши день покаянню, молитвам, благодійності та роздумам про життя. У Велику суботу можна продовжити підготовку до Великодня: пекти паски, готувати пасху, розписувати крашанки, готувати до освячення пасхальні кошики.

Раніше ми публікували календар церковних свят та постів у квітні 2022 року в Україні.