18 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

День памятников истории и культуры Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 18 апреля.

18 апреля: какой сегодня праздник / Фото: kiev-foto.info

Какой народный и православный праздник у украинцев 18 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 18 апреля

Международный день памятников и исторических мест (International Day for Monuments and Sites) или День всемирного наследия – проводится под эгидой ЮНЕСКО, начиная с 1982 года, с целью привлечь внимание людей к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

День памятников истории и культуры Украины – свой профессиональный праздник с 1999 года отмечают украинские архитекторы и ценители архитектурных шедевров. Он приурочен к Международному дню памятников и исторических мест.

Всемирный день радиолюбителя (World Amateur Radio Day) – отмечают энтузиасты любители своего дела во всем мире в честь основания в 1925 году Международного союза радиолюбителей.

День основания Общества Красного Креста в Украине – был установлен в 1918 году и отмечается в честь одной из старейшей организаций, оказывающей поддержку больным и раненым людям.

Именинники 18 апреля

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен, Феодул.

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Какой сегодня церковный праздник

18 апреля в православной церкви наступает Страстная седмица Великого поста. Великий понедельник. Чтится память мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и других с ними, преподобного Пуплия Египетского, преподобных Феоны, Симеона и Форвина, преподобного Марка Афинского, преподобного Платона, исповедника, Студийского, преподобной Феодоры Солунской.

Католическая церковь 18 апреля отмечает Пасхальный понедельник (Easter Monday) в память о первом дне после Воскресения Иисуса Христа.

Народный праздник

В народе 18 апреля почитался Федул Ветреник. По названию понятно, что начинались ветреные дни, когда дули уже по-настоящему теплые ветры На Федула уже можно было открывать окна и проветривать дома, не боясь их выстудить. В Страстной понедельник уделяли время уборке в доме и на приусадебном участке, покраске, побелке, приведению в порядок одежды и предметов обихода, а также молитвам.

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Приметы на 18 апреля

пришел Федул – губы надул, значит, погода будет ненастной;

появились насекомые – к скорому теплу;

после Федула морозов не будет;

в Страстную неделю нельзя нарушать пост, строгость которого усиливается.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 апреля

1187 – Украина впервые упоминается в Киевской Летописи.

1648 – гетман Богдан Хмельницкий прибыл в Запорожскую Сечь с призывом к восстанию против Речи Посполитой.

1846 – американец Роял Хаус запатентовал телеграфный аппарат.

1921 – первая нефтяная скважина на Дашавском газовом месторождении добыла газ, что стало предпосылкой рождения газовой промышленности Украины.

1925 – был создан Международный радиолюбительский союз.

1995 – Киевский горсовет вернул древний герб города Киева, на котором был изображен Архангел Михаил.

Кто родился 18 апреля

1817 – Джордж Льюис, английский философ, ученый, драматург.

1897 – Марьян Крушельницкий, украинский актер, режиссер.

1903 – Надежда Титаренко, украинская актриса.

1937 – Ростислав Бабич, украинский дирижер, педагог.

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