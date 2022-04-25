Три знака зодиака, которые избавятся от всех проблем в 2022 году

Кто самый беспроблемный знак зодиака / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Мало иметь чрезвычайно развитую интуицию, или же быть безмерно храбрыми и ничего не бояться. Для полного счастья не хватает самой малости – умения легко разбрасывать навалившиеся проблемы .

Оказывается, на эту способность может повлиять созвездие, под которым вы родились. Загляните в наш гороскоп, и узнайте, какие знаки зодиака смогут найти правильные решения и избавятся от всех проблем в 2022 году.

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Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

У Овнов получится удивительным образом решить многие проблемы и в финансовой сфере, и в карьере, и в вопросах любви. При этом вам лучше трудиться самостоятельно, рассчитывая только на себя . А потому прислушивайтесь к интуиции. Не держитесь за старое и не бойтесь обновлений. Но главное условие – забудьте про свою лень.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Из-за чрезмерного стремления выровнять свое материальное положение над Козерогами нависает серьезная опасность разрыва отношений. Главное – не упустить этот момент, вовремя повернуться в сторону семейных ценностей и личных отношений, и тогда Козерогам удастся спасти то, что, казалось, безнадежно потерянным.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году у Рыб не будет финансовых затруднений, так что об этой проблеме в конечном итоге можно забыть. Вы сможете грамотно распланировать свой бюджет и даже не придется влезать в долги. Также радует обстановка на личном фронте: ищите компромиссы с любимым человеком – и отношения станут лучше, чем прежде.

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