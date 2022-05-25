Три знака зодиака, у которых сбудутся все мечты в 2022 году

Кто самый мечтательный знак зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы уже рассказывали вам, кто из знаков зодиака сможет достичь финансового благополучия и станет самым богатым в 2022 году. А также говорили о тех, кто сможет к концу нынешнего года причислить себя к обществу настоящих счастливчиков.

Настал черед назвать тех, у кого сбудутся желания , и кто сумеет воплотить свои мечты в реальность. Узнайте об этих людях в нашем прогнозе.

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Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Как хорошо, когда загаданные желания совпадают с понятием настоящего счастья. Таких людей можно назвать гармоничными и целостными . К числу этих знаков зодиака относится настойчивый и целеустремленный Овен. В нынешнем году ваши идеи, которые вы лелеяли уже давно, имеют все шансы сбыться.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Лев точно знал, какое желание загадать в новогоднюю ночь и за что пить шампанское. Осталось только вспомнить его, вычленить из потока событий последнего времени и сфокусироваться на своей мечте . Вы сильны, и вы справитесь – таков ваш девиз. Кстати, Лев – единственный представитель кошачьих в тигрином году, и символ года вам всецело благоволит.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Звезды звездами, но вот Рыбы и сами по себе – прекрасный волшебник, способный осуществлять желания. Тем более свои собственные. У Рыб очень развита интуиция, и они часто оказываются в нужное время в нужном месте . Важно только не сидеть сложа руки в надежде на то, что на вас прольется дождь из сбывающихся одно за другим желаний.

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Ранее мы рассказывали о самых невлюбчивых знаках зодиака. Также обратите внимание на самых сексуальных представителей зодиакального круга.