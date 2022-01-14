Васильев день: колоритные картинки, открытки и поздравления с именинами

Васильев день: красивые картинки, открытки, поздравления с именинами и днем ангела / Фото: Коллаж: Сегодня

14 января – богатый на праздники день. Народ встретил Старый Новый год, в церкви отмечают Обрезание Господне. А все мужчины по имени Василий празднуют свои именины, потому что настал Васильев день .

Этот праздник отмечается в память святого церковного писателя и богослова Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Не забудьте поздравить родных, знакомых и друзей с этим именем в день ангела Василия. А мы подготовили для вас лучшие поздравления с именинами для Василия , а также прикольные картинки, эффектные открытки и стихи.

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Имя Василий переводится как "царственный". Его обладатели – люди властные, активные, не боящиеся трудностей и при этом они бескорыстные и внимательные, с развитым чувством долга, верности и справедливости, а потому они не терпят компромиссов.

Лучшие поздравления Василию с днем ангела в стихах

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Дорогой ты наш Василий,

Обнимаем крепко, сильно,

Поздравления прими

В эти праздничные дни.



Счастлив будь, здоров, конечно,

Чтоб любовь была навечно,

Чтоб желания сбылись

И стала радостною жизнь.

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С Днем Василия: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

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Вася, прими от души поздравление,

Для счастья всегда пускай будет причина!

Сбудутся пусть все мечты и стремления,

Пускай будут: вилла, квартира, машина!



Желаю здоровья, любви и успеха,

Конечно же, преданных, верных друзей,

Добра, позитива, веселья и смеха,

И море погожих и радостных дней!

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Васильев день: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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Вася, именины наступили,

Что тебе они преподнесут?

Близкие всегда тебя любили,

Так пускай и дальше любят, ждут.

Пусть тебе везет в делах серьезных,

В несерьезных – тоже повезет,

Ты стремись всегда к вершинам звездным,

Счастье пусть за горизонтом ждет.

С днем ангела Василия: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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Мы сегодня поздравляем

От души тебя, Василий,

Будь успешным и веселым,

Зря не трать своих усилий,

Намечай скорее цели,

К ним иди без остановки,

Оставайся самым умным,

Смелым, добрым, сильным, ловким!

Открытки и картинки в День Василия / Фото: pinterest

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Бог есть везде, он есть повсюду.

Бог создал тело, создал душу.

Он сотворил мир красоты

И бесконечной доброты.

И мне хотелось, чтоб отныне

Мой самый нежный и любимый,

Бесстрашный, смелый, храбрый, сильный,

Мой драгоценнейший Василий

Творил добро всегда, везде,

Не оставлял людей в беде.

Поступки совершал разумно,

Был честным, добрым, нежным, умным.

Поздравления с Днем святого Василия: яркие картинки / Фото: pinterest

Красивые поздравления Василию с именинами в прозе

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Василий! Да будет тебе известно, что твое великое имя переводится как "царь". Я желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере, любви и отношениях. Пусть все складывается воистину по-царски, а удача не обходит стороной. С днем ангела тебя, Василий!

Добрые пожелания в Васильев день: открытки и картинки / Фото: pinterest

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Спешу поздравить с именинами самого доброго и душевного мужчину – Василия! Хочу пожелать большого успеха и верной удачи на жизненном пути, огромного счастья, стабильного благополучия, крепких сил, богатырского здоровья, нежной любви и верных друзей!

Васильев день 2022: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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