Вербное воскресенье-2022: что категорически нельзя делать

Вербное воскресенье: главные традиции дня / Фото: Depositphotos, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Вербное воскресенье наступает ровно за неделю до Пасхи-2022, которая празднуется 24 апреля. В нынешнем году Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим приходится на завтра, 17 апреля .

Этот праздник считается одним из значимых и почитаемых. Вербное воскресенье важно посвятить духовному развитию и подготовиться к самым строгим дням Великого поста – Страстной неделе, которая начнется уже в ближайший понедельник.

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Что можно, а что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье , какие традиции дошли до наших дней, на какие интересные приметы стоит обратить внимание, узнайте в нашей статье.

Вербное воскресенье: традиции праздника

Самая главная традиция этого дня связана с вербой . Издавна освященными в церкви веточками вербы легонько хлестали больных и детей, проговаривая: "Не я бью – верба бьет". Считалось, что так изгонялись болезни и добавлялось здоровье.

Освященную вербу не выбрасывали, а хранили дома целый год, чтобы она берегла жилье от бед , хвори и печали.

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Верба или ива стала символичным деревом у славян, потому что это растение как раз распускалось к празднику. А вот пальмы у нас не растут, а ведь именно пальмовыми ветвями народ встречал Иисуса в Иерусалиме.

Приметы на Вербное воскресенье

если в этот день посадить комнатное растение , оно принесет деньги;

, оно принесет деньги; если освященная верба прорастет – девушка в семье выйдет замуж, а парень женится;

– девушка в семье выйдет замуж, а парень женится; в этот день скот на пастбище выгоняли освященной вербой, чтобы нечисть не цеплялась;

выгоняли освященной вербой, чтобы нечисть не цеплялась; на Вербное воскресенье ветрено – лето будет холодным ;

; если день теплый и сухой – будет урожай фруктов .

Вербное воскресенье: что нельзя делать

ни в коем случае нельзя заниматься тяжелой физической и грязной домашней работой : шить, стирать, убирать, строить, пилить, копать;

: шить, стирать, убирать, строить, пилить, копать; в Вербное воскресенье категорически нельзя ссориться, ругаться , выяснять отношения;

, выяснять отношения; в праздник нельзя отказывать в просьбах , особенно тем, кто нуждается;

, особенно тем, кто нуждается; во время Великого поста под запретом продукты животного происхождения , кроме рыбы;

, кроме рыбы; нельзя проводить увеселительные мероприятия , активные развлечения, вечеринки, шумные гуляния;

, активные развлечения, вечеринки, шумные гуляния; нельзя употреблять алкоголь , кроме небольшого количества вина.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2022 года в Украине.