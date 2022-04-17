Вербное воскресенье-2022: нежные картинки и короткие поздравления

Сегодня, 17 апреля, наступил красивый весенний церковный праздник – Вербное воскресенье и Вход Господень в Иерусалим .
Поздравьте с этим светлым днем своих родных, друзей, коллег и знакомых. Пожелайте им радости и мира, поднимите настроение и скажите слова поддержки. А мы собрали для вас красивые картинки и поздравительные открытки с Вербным воскресеньем .
Красивые поздравления с Вербным воскресеньем в стихах
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Пусть дом хранит от бед всегда,
Букетик вербы освященной.
Здоровой будет вся семья,
Счастливой, крепкой, защищенной!
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Этот праздник необыкновенный
Называем Вербным Воскресеньем.
Пусть царит любовь во всей вселенной
И приходит в души к нам спасением!
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Воскресенье Вербное
Счастье пусть несет,
Радостным и хлебным
Сделает весь год!
Пусть откроет дверцу
Для любви, что свыше.
Если веришь сердцем –
То Господь услышит!
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Осанна! С Вербным воскресеньем!
Желаю Божьего спасения,
Пусть мир и благодать придет
И сохранит вас от невзгод!
С Вербным воскресеньем: поздравления в прозе
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Поздравляю с Вербным Воскресеньем! Пусть крепкие веточки вербы дадут тебе силу, наполнят здравием, подарят бодрость и счастье!
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В Вербное Воскресенье пусть уйдут из вашей жизни горести и смятение, а придут в дом мир, добро, здоровье, радость и достаток.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2022 года в Украине.