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Вербное воскресенье-2022: нежные картинки и короткие поздравления

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17 апреля, 09:26
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Поздравляем с Вербным воскресеньем-2022: эффектные открытки, картинки, проза и стихи для родных, друзей и близких.
Вербное воскресенье и Вход Господень в Иерусалим: картинки и поздравления
Вербное воскресенье и Вход Господень в Иерусалим: картинки и поздравления / Фото: Pinterest, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 17 апреля, наступил красивый весенний церковный праздник – Вербное воскресенье и Вход Господень в Иерусалим .

Поздравьте с этим светлым днем своих родных, друзей, коллег и знакомых. Пожелайте им радости и мира, поднимите настроение и скажите слова поддержки. А мы собрали для вас красивые картинки и поздравительные открытки с Вербным воскресеньем .

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Красивые поздравления с Вербным воскресеньем в стихах

***

Пусть дом хранит от бед всегда,
Букетик вербы освященной.
Здоровой будет вся семья,
Счастливой, крепкой, защищенной!

Картинки с Вербным воскресеньем
Картинки с Вербным воскресеньем / Фото: Pixabay

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***

Этот праздник необыкновенный
Называем Вербным Воскресеньем.
Пусть царит любовь во всей вселенной
И приходит в души к нам спасением!

Красивые картинки с Вербным воскресеньем
Красивые картинки с Вербным воскресеньем / Фото: Pixabay

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***

Воскресенье Вербное
Счастье пусть несет,
Радостным и хлебным
Сделает весь год!
Пусть откроет дверцу
Для любви, что свыше.
Если веришь сердцем –
То Господь услышит!

С Вербным воскресеньем!
С Вербным воскресеньем! / Фото: Pixabay

***

Осанна! С Вербным воскресеньем!
Желаю Божьего спасения,
Пусть мир и благодать придет
И сохранит вас от невзгод!

Вербное воскресенье: картинки и поздравления
Вербное воскресенье: картинки и поздравления / Фото: Depositphotos

С Вербным воскресеньем: поздравления в прозе

***

Поздравляю с Вербным Воскресеньем! Пусть крепкие веточки вербы дадут тебе силу, наполнят здравием, подарят бодрость и счастье!

Вербное воскресенье: поздравления с праздником
Вербное воскресенье: поздравления с праздником / Фото: Pixabay

***

В Вербное Воскресенье пусть уйдут из вашей жизни горести и смятение, а придут в дом мир, добро, здоровье, радость и достаток.

Эффектные картинки и поздравления в Вербное воскресенье
Эффектные картинки и поздравления в Вербное воскресенье / Фото: Pixabay

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2022 года в Украине.

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