Введение во храм Пресвятой Богородицы-2021: главные традиции и запреты

Введение во храм Пресвятой Богородицы: традиции дня / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 4 декабря, православные отмечают великий и светлый праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Какие интересные традиции сохранились до нашего времени, и что категорически нельзя делать в праздник, читайте в нашей статье.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: главные обычаи и традиции

День Введения во храм Пресвятой Богородицы всегда выпадает на период Рождественского поста. Однако 4 декабря в честь великого праздника разрешено послабление поста: можно есть рыбу и даже выпить немного вина .

. Издавна на этот праздник хозяйки пекли пирожки с ягодной и фруктовой начинкой .

. А еще на пирожках гадали . В начинку вкладывали монетку: кому она доставалась – тому придет богатство в течение всего года.

. В начинку вкладывали монетку: кому она доставалась – тому придет богатство в течение всего года. В праздник Введения приводили детей в храм на первую исповедь.

на первую исповедь. Женщины в этот день молились за детей и семью . Ведь это особенный день для женщин, потому что Божья Матерь считается их заступницей.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

В этот день, как и во все великие церковные праздники, категорически нельзя заниматься стиркой, уборкой, шитьем, а также тяжелой и грязной работой .

. До самого Благовещения, 7 апреля, нельзя копать землю лопатой , потому что земля покоится и на лето сил набирается.

, потому что земля покоится и на лето сил набирается. В светлый праздник категорически запрещено скандалить, ругаться и осуждать других людей.

и осуждать других людей. В этот день не стоит давать деньги в долг , а также, соответственно, и самим кого-то просить одолжить.

, а также, соответственно, и самим кого-то просить одолжить. Нельзя заключать брак и венчаться , потому что еще идет Рождественский пост.

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