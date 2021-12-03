Введення в храм Пресвятої Богородиці-2021: головні традиції та заборони

Введення у храм Пресвятої Богородиці: традиції дня / Фото: Колаж: Сьогодні
Завтра, 4 грудня, православні відзначають велике та світле свято – Введення у храм Пресвятої Богородиці. Які цікаві традиції збереглися до нашого часу, і що категорично не можна робити на свято, читайте у нашій статті.
Введення у храм Пресвятої Богородиці: основні звичаї і традиції
- День Введення у храм Пресвятої Богородиці завжди випадає на період Різдвяного посту. Проте 4 грудня на честь великого свята дозволено послаблення посту: можна їсти рибу і навіть випити трохи вина .
- Здавна на це свято господині пекли пиріжки з ягідною та фруктовою начинкою .
- А ще на пиріжках ворожили . У начинку вкладали монетку: кому вона діставалася – тому прийде багатство протягом усього року.
- У свято Введення приводили дітей до храму на першу сповідь.
- Жінки цього дня молилися за дітей та сім'ю . Адже це особливий день для жінок, тому що Божа Мати вважається їхньою заступницею.
Введення у храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити
- Цього дня, як і у всі великі церковні свята, категорично не можна займатися пранням, прибиранням, шиттям, а також важкою та брудною роботою .
- До самого Благовіщення, 7 квітня, не можна копати землю лопатою тому що земля спочиває і на літо сил набирається.
- У світле свято категорично заборонено скандалити, лаятись та засуджувати інших людей.
- Цього дня не варто давати гроші у борг , а також, відповідно, і самим когось просити позичити.
- Не можна укладати шлюб та вінчатися , тому що ще йде Різдвяний піст.
Раніше ми публікували календар вихідних днів іта свят у грудні 2021 року в Україні.