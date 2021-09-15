Выходные дни и праздники в октябре 2021 года в Украине

Выходные и праздники в октябре / Фото: Коллаж: Сегодня

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в октябре 2021 года? Когда будет День учителя, Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины, День украинского казачества и Хэллоуин? Какие еще государственные и важные международные даты мы отмечаем в октябре 2021 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Выходные дни и праздники в октябре 2021 года

Итак, в середине октября у украинцев будет официальный государственный праздник – День защитника Украины , который ежегодно отмечается 14-го числа.

Кроме того, на эту же дату приходятся другие значимые для нашего государства события – Покров Пресвятой Богородицы, и День украинского казачества .

В 2021 году 14 октября выпадает на четверг. Для более приятного и комфортного празднования правительство предлагает перенос рабочего дня с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября .

Таким образом, благодаря переносу рабочего дня, украинцы получат пролонгированные выходные четыре дня подряд – с четверга, 14 октября, до воскресенья, 17 октября .

При этом предыдущая среда, 13 октября , в честь праздника будет сокращена на 1 час.

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Общее количество рабочих дней в середине осени составляет 20 . А выходных и праздничных дней в октябре будет целых 11 , т.е. более половины от числа будних дней.

Также не забудьте, что в последнее воскресенье октября в Украине ежегодно происходит переход на зимнее время. В 2021 году перевод стрелок часов на 1 час назад состоится в ночь с 30 на 31 октября в 4 часа утра.

Праздники в октябре-2021

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в октябре 2021 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые имеют отношение к этим датам.

1 октября – Международный день музыки, Международный день пожилых людей, Всемирный день вегетарианства, Всемирный день улыбки, Всемирный день геронтолога, а еще День территориальной обороны Украины.

– Международный день музыки, Международный день пожилых людей, Всемирный день вегетарианства, Всемирный день улыбки, Всемирный день геронтолога, а еще День территориальной обороны Украины. 2 октября – Международный день ненасилия, Международный день социального педагога, Международный день уролога и Всемирный день стомированных больных.

– Международный день ненасилия, Международный день социального педагога, Международный день уролога и Всемирный день стомированных больных. 3 октября – украинский День учителя (День работников образования), Всемирный день трезвости, а также День германского единства.

– украинский День учителя (День работников образования), Всемирный день трезвости, а также День германского единства. 4 октября – Всемирный День архитектора, Международный день врача, Всемирный день животных, Всемирный день жилья Хабитат, Всемирная неделя космоса.

– Всемирный День архитектора, Международный день врача, Всемирный день животных, Всемирный день жилья Хабитат, Всемирная неделя космоса. 5 октября – Всемирный День учителя.

– Всемирный День учителя. 6 октября – Всемирный день охраны мест обитания.

– Всемирный день охраны мест обитания. 8 октября – День юриста Украины.

– День юриста Украины. 9 октября – Всемирный день почты и День риэлтора, а также Всемирный день хосписов и паллиативной помощи.

– Всемирный день почты и День риэлтора, а также Всемирный день хосписов и паллиативной помощи. 10 октября – День работников стандартизации и метрологии, Всемирный день психического здоровья, День художника, Европейский день борьбы против смертной казни, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

– День работников стандартизации и метрологии, Всемирный день психического здоровья, День художника, Европейский день борьбы против смертной казни, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы. 11 октября – Международный день девочек.

– Международный день девочек. 12 октября – День кадрового работника и Всемирный день борьбы с артритом.

– День кадрового работника и Всемирный день борьбы с артритом. 13 октября – Международный день по уменьшению опасности бедствий.

– Международный день по уменьшению опасности бедствий. 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества, а еще Международный день стандартизации и Всемирный день зрения.

– Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества, а еще Международный день стандартизации и Всемирный день зрения. 15 октября – Всемирный день по борьбе с раком груди, Международный день сельских женщин, Международный день белой трости или День слепых, Всемирный день мытья рук.

– Всемирный день по борьбе с раком груди, Международный день сельских женщин, Международный день белой трости или День слепых, Всемирный день мытья рук. 16 октября – Всемирный день анестезиолога, День аллерголога, Всемирный день продовольствия, Всемирный день здорового питания, День работника целлюлозно-бумажной промышленности, а также День шефа.

– Всемирный день анестезиолога, День аллерголога, Всемирный день продовольствия, Всемирный день здорового питания, День работника целлюлозно-бумажной промышленности, а также День шефа. 17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты и День работника пищевой промышленности.

– Международный день борьбы за ликвидацию нищеты и День работника пищевой промышленности. 18 октября – Европейский День борьбы с торговлей людьми и Всемирный день конфет.

– Европейский День борьбы с торговлей людьми и Всемирный день конфет. 20 октября – Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы, Всемирный день статистики, Всемирный день профилактики остеопороза, Международный день повара и кулинара, а также Международный день авиадиспетчера.

– Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы, Всемирный день статистики, Всемирный день профилактики остеопороза, Международный день повара и кулинара, а также Международный день авиадиспетчера. 21 октября – Международный день кредитных союзов.

– Международный день кредитных союзов. 22 октября – Всемирный день людей с нарушениями речи или День заикающихся людей.

– Всемирный день людей с нарушениями речи или День заикающихся людей. 23 октября – День рекламиста или День работников рекламы, а еще Международный день снежного барса.

– День рекламиста или День работников рекламы, а еще Международный день снежного барса. 24 октября – День Организации Объединенных Наций, Всемирный день информации о развитии, Всемирный день борьбы с полиомиелитом, Международный день тещи, а также Неделя разоружения.

– День Организации Объединенных Наций, Всемирный день информации о развитии, Всемирный день борьбы с полиомиелитом, Международный день тещи, а также Неделя разоружения. 25 октября – День маркетолога, День автомобилиста и дорожника, Всемирный день макарон, а также День рождения Национального союза художников Украины.

– День маркетолога, День автомобилиста и дорожника, Всемирный день макарон, а также День рождения Национального союза художников Украины. 26 октября – Международный день школьных библиотек.

– Международный день школьных библиотек. 27 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия.

– Всемирный день аудиовизуального наследия. 28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков, а также Международный день анимации.

– День освобождения Украины от фашистских захватчиков, а также Международный день анимации. 29 октября – День военного финансиста Украины, Всемирный день борьбы с инсультом и Международный день псориаза.

– День военного финансиста Украины, Всемирный день борьбы с инсультом и Международный день псориаза. 31 октября – Международный день Черного моря, Международный день экономии, а еще Хэллоуин.

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