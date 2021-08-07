Яблочный Спас 2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

На Яблочный Спас, 19 августа, можно загадывать желания, угощаться яблоками и фруктовой выпечкой, но только после того, как освятите яблоки в церкви.

Яблочный Спас: что нельзя делать 19 августа / Фото: Pexels

19 августа, в Украине отмечают Яблочный Спас или Второй Спас. Life Сегодня расскажут вам, как нужно провести этот день, что можно делать, а что категорически запрещено.

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Яблочный Спас 2021 – второй в череде трех летних Спасов. На Яблочный Спас можно есть яблоки после освящения в церкви. В этот праздник принято печь пироги с яблоками, а также другие блюда с добавлением фруктов.

Считается, что на праздник обязательно нужно угощать яблоками детей и бедняков.

Также в этот день начинается сбор урожая яблок и заготовка фруктов на зиму.

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Что нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа

Нельзя есть яблоки до Яблочного Спаса, и даже в этот день, пока фрукты не освящены в церкви .

. Также нельзя убивать или прогонять насекомых .

. Помните, что до 27 августа идет Успенский пост. Поэтому нельзя развлекаться, а также есть мясо, яйца, жирную пищу.

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Нельзя шить, вязать, заниматься уборкой и строительными работами. Вообще, лучше не выполнять никакой физической работы , кроме приготовления пищи и сбора урожая.

, кроме приготовления пищи и сбора урожая. Нельзя ссориться, ругаться или желать кому-либо зла. Считается что неприятности, которые пожелаете другому человеку в этот день, вернутся к вам сторицей.

Что обязательно нужно делать 19 августа

Существует традиция загадывать желание при первом укусе яблока.

при первом укусе яблока. В Яблочный Спас принято поминать умерших . Обрядовые блюда – пироги и вареники с яблоками, печеные яблоки, другая выпечка и блюда из яблок, компот.

. Обрядовые блюда – пироги и вареники с яблоками, печеные яблоки, другая выпечка и блюда из яблок, компот. Обязательно на Спас нужно сходить в церковь на священное богослужение.

Также нужно освятить яблоки и другие фрукты в церкви.

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