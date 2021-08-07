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Яблочный Спас 2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

7 августа, 15:40

Ольга Козачок

На Яблочный Спас, 19 августа, можно загадывать желания, угощаться яблоками и фруктовой выпечкой, но только после того, как освятите яблоки в церкви.

Яблочный Спас: что нельзя делать 19 августа / Фото: Pexels

19 августа, в Украине отмечают Яблочный Спас или Второй Спас. Life Сегодня расскажут вам, как нужно провести этот день, что можно делать, а что категорически запрещено.

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Яблочный Спас 2021 – второй в череде трех летних Спасов. На Яблочный Спас можно есть яблоки после освящения в церкви. В этот праздник принято печь пироги с яблоками, а также другие блюда с добавлением фруктов.

Считается, что на праздник обязательно нужно угощать яблоками детей и бедняков.

Также в этот день начинается сбор урожая яблок и заготовка фруктов на зиму.

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Что нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа

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Что обязательно нужно делать 19 августа

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Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в августе 2021 года в Украине.

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Источник: Сегодня

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