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Яблучний Спас 2021: що в жодному разі не можна робити в свято

7 серпня, 15:40

Ольга Козачок

На Яблучний Спас, 19 серпня, можна загадувати бажання, пригощатися яблуками і фруктовою випічкою, але тільки після того, як освятите яблука в церкві.

Яблучний Спас: що не можна робити 19 серпня / Фото: Pexels

Завтра, 19 серпня, в Україні відзначають Яблучний Спас або Другий Спас. Life Сегодня розкажуть, як потрібно провести цей день, що можна робити, а що категорично заборонено.

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Яблучний Спас 2021 – другий у черзі трьох літніх Спасів. На Яблучний Спас можна їсти яблука після освячення в церкві. У це свято прийнято пекти пироги з яблуками, а також інші страви з додаванням фруктів.

Вважається, що на свято обов'язково потрібно пригощати яблуками дітей і бідняків.

Також у цей день починається збір врожаю яблук і заготівля фруктів на зиму.

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Чого не можна робити на Яблучний Спас 19 серпня

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Що обов'язково потрібно робити в 19 серпня

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Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у серпні 2021 року в Україні.

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Джерело: Сьогодні

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