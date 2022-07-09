Знаки зодиака, которые не уживаются вместе: гороскоп для всех

Самые неуживчивые знаки зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы уже рассказывали о знаках зодиака, которые, однажды встретившись, уже никогда не смогут расстаться и будут вместе навсегда. Им не страшны никакие жизненные обстоятельства, они способны не только поклясться друг другу в вечной любви и верности , но еще и действительно выполнить данную клятву.

Также мы приводили пример противоположных отношений между людьми, которые просто ненавидят друг друга. Таким сложно общаться и долго находиться в обществе друг друга.

Реклама

Есть еще знаки зодиака, которые не способны уживаться вместе , а потому им, видимо, не стоит создавать союзы или работать вместе. И дело тут не в ненависти. Просто эти люди имеют разные взгляды на жизнь, которые могут сильно помешать в совместной жизни. Хотите проверить? Читайте наш гороскоп.

Овен – Козерог

Два рогатых знака – это явно перебор. И Козерогам, и Овнам свойственно необыкновенное упрямство , о котором они впоследствии и сами жалеют, но ничего не могут с собой поделать. Они никогда не будут идти на уступки, искать компромиссы и отступать от своих целей. И если цели разные – эти знаки попросту не уживутся друг с другом.

Телец – Лев

И один, и другой огненный знак стремятся во всем занять лидерские позиции , потому что привыкли быть в центре внимания. Так что каждый из них, попадая в общество другого, начинает перетягивать одеяло на себя. Внешне это проявляется в извечных разборках, конфликтах и даже скандалах, которые портят жизнь им и окружающим.

Реклама

Весы – Скорпион

Весы по своей природе призваны искать во всем равновесие и гармонию. Им важен баланс между собственными потребностями и возможностями, чтобы создать вокруг себя комфортную обстановку. А вот своенравный Скорпион, врываясь в уравновешенный мир Весов, способен во имя страсти и справедливости разрушить его, не оставив камня на камне .

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.