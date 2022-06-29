Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙏 Судьба защитников "Азовстали" 🛡 Саммит НАТО в Мадриде ⚡ Удар по ТЦ в Кременчуге ⚠ Угроза из Беларуси
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Знаки зодиака, которые будут вместе всю жизнь: гороскоп для всех

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 июня, 20:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Какие знаки зодиака никогда не расстанутся и будут вместе навсегда
Какие знаки зодиака будут вместе навсегда
Какие знаки зодиака будут вместе навсегда / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы уже рассказывали о совместимости разных знаков зодиака между собой. Также говорили о том, между какими людьми вспыхивает самая сильная страсть – пусть и сильная, зато недолговечная.

Но еще есть пары, которые могут легко поклясться друг другу в вечной любви и верности и при этом действительно выполнить данную клятву, оставшись навсегда со своим партнером .

Реклама

Кто же из знаков зодиака будет вместе , что это за удивительные пары, отношения которых на разобьют никакие жизненные обстоятельства? Читайте в нашем гороскопе и сверяйте прогноз с реальной жизнью.

Овен – Весы

С первой же встречи Овны и Весы одновременно почувствуют, что они встретили того, кого искали , и это – на всю жизнь. Весы способны восхищаться своим партнером, и это буквально окрылит Овна. В ответ Овен готов пойти на любые жертвы ради своей любви к Весам, прощая им многое.

Близнецы – Скорпион

Если Близнецы решили соединить свою судьбу со Скорпионом, то такую пару ждет большое количество испытаний . У каждого из этих знаков непростой характер, мириться с которым партнеру очень непросто. Но как бы ни хотели Близнецы сжечь все мосты, отдалиться от Скорпиона им не удастся.

Реклама

Дева – Стрелец

Во взаимоотношениях Девы и Стрельца часто встречаются разногласия, но, несмотря на это, такая пара останется верна друг другу. Возникшая между ними любовь является одним из самых искренних и сильных чувств . Даже если они вдруг решат расстаться, кто-то из партнеров обязательно сделает шаг к примирению, потому что не сможет долго быть без своего избранника.

Лев – Рыбы

Рыбы предпочитают спокойную и размеренную жизнь, в отличие от Львов, которые всегда стремятся быть в центре внимания. Здесь не обойдется без ссор и разборок. Но если такой паре удастся достичь взаимопонимания, эти люди способны обрести настоящее счастье , которое лишь укрепится с годами, как выдержанное вино.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Реклама

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Гороскоп совместимости
Между ними сильная страсть
Близнецы
Близнецы
Водолей
Водолей
Стрельц
Стрельц
1 /2
Найти пару
Лунный календарь на неделю
27 июня - 3 июля
Влияние на жизнь
Магнитные бури в июле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Выходные и праздники в июле
Когда отдыхаем?
Лайфхак недели
Как хранить продукты без холодильника
Узнать
Лунные дни в июле
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Лунный календарь на июль
Для огородников и садоводов
Благоприятные дни
Именины в июле
Как поздравить?
Благоприятные дни в июль
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять