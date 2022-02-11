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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Прогноз астролога на пятницу, 11 февраля – трудно договориться, сложно завершить начатое

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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11 февраля, 05:00
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Астрологи предупреждают об усилении влияния Нептуна – он распаляет воображение настолько, что становится сложно отличить вымысел от реальности
Общий прогноз на 11 февраля
Общий прогноз на 11 февраля

Последний рабочий день может оказаться непродуктивным. Дела будет сложно завершить. Переговоры, совещания, публичные выступления могут пойти неудачно. Так считают астрологи, составляющие прогнозы для "Сегодня".

Все дело в том, что почти весь день будет Луна без курса. Это означает, что строить планы, вести переговоры, составлять деловые документы сейчас лучше не стоит. Можно делать только мелкие, текущие дела, общаться с коллегами. Вообще лучше оставаться в привычной обстановке.

"Правильная стратегия на пятницу – как можно скорее завершить все дела, идти домой. Предпочтительно уединение. То, что вы делаете сами, может завершиться успешно. Но для командной работы день явно не подходит. Коллеги, партнеры сбивают друг друга с толку, невольно демотивируют", – отмечают астрологи.

Самая сильная планета в пятницу – Нептун. Ее влияние разжигает воображение. Иногда настолько сильно, что уже трудно отличить, где правда, а где вымысел. Поэтому человек при сильном Нептуне легко становится жертвой обмана, мошенничества.

В период активности Нептуна полезно слушать музыку. Она очищает и настраивает на правильную волну. Крайне нежелательно употреблять алкоголь, поскольку он, как и Нептун, размывает грань между реальностью и бредом. Из-за алкоголя могут быть проблемы и потери.

Что сообщают древние астрологические рукописи

В классических трактатах по астрологии о дне с расположением светил, как 11 февраля, написано:

  • полезно дарить подарки, раздавать милостыню;
  • нужно пить много воды, полезны также фреши, соки – любые, кроме яблочного;
  • плохо плакать, но стоит молиться – сегодня такой день, когда молитвы сбываются;
  • полезно чистить верхние дыхательные пути, курс лечения можно начать как раз сегодня;
  • день плох для всякой торговли, обогащения, азартных игр.

Кого ждет удача и о чем приметы дня

  • Приметы дня: если нищий просит подать, ему нельзя отказывать, иначе сами лишитесь милости.
  • Цвета удачи в одежде: розовый, желтый, желто-зеленый.
  • Камни-талисманы: лазурит, коралл, перламутр, жемчуг
  • Значение сновидений: сны сбываются, но порой случается так, что лишь когда сон сбылся, человек понимает его значение.
  • Каким знакам повезет: Весы, Водолей, Рыбы.
  • Кому надо соблюдать осторожность: Девы, Скорпионы, Козероги.

Ольга Дударенко
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