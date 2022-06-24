Магнитные бури в июле 2022 года: прогноз на месяц

В июле Солнце проявит серьезную активность и штормить будет 12 дней.

Магнитные бури / Фото: Коллаж: Сегодня

Лето в самом разгаре. Не удивительно, что Солнце в самый жаркий месяц показывает свою силу. Середина лета обещает много сложных дней . В течение всего месяца наблюдается несколько затяжных магнитных бурь.

Каким будет июль в геомагнитном плане? Когда ожидать магнитные бури летом-2022? Насколько серьезной будет геомагнитная обстановка в течение всего месяца? Читайте прогноз магнитных бурь на июль в нашей статье.

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Зная прогноз активности Солнца , метеозависимые люди смогут в некоторой степени защититься от негативного воздействия магнитных всплесков и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия и перепадам настроения в этот период.

Геомагнитная обстановка в июле-2022

Начало июля будет относительно спокойным и ровным.

Первый геомагнитный затяжной всплеск ожидается в период с 8 по 11 июля , но он будет умеренным, и многие люди его даже не почувствуют.

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Следующий опасный период пройдет с 14 по 17 июля и также растянется на четыре дня, но будет уже более ощутимым.

Последний в этом месяце всплеск солнечной активности будет наиболее сильным и обрушится на Землю 20 июля, его пик приходится на 21 июля, а завершится буря 23-го числа .

Прогноз магнитных бурь на июль 2022 года

Незначительные магнитные колебания в июле ожидаются: 8, 9, 11, 22, 23 числа.

Серьезные магнитные бури возможны 10, 14, 15, 16, 20, 21 июля.

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