Как устроить вечеринку на Хэллоуин-2021: лучшие игры и конкурсы с фото

В праздник Хэллоуина можно провести веселые и юморные игры со всей семьей – детям и взрослым будет страшно, весело и уж точно не скучно

Хэллоуин: веселые сценарии и конкурсы / Фото: Коллаж: Сегодня

Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября, в канун Дня всех святых. Наиболее масштабно его празднуют жители Америки и Европы. Но в последние годы Хэллоуин набрал популярности и в Украине. Это неудивительно, ведь мистический осенний праздник подкупает своим оригинальным антуражем и забавными традициями.

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Мы собрали лучшие конкурсы и развлечения, чтобы весело и незабываемо провести праздник Хэллоуина дома с семьей и друзьями.

Игры и конкурсы на Хэллоуин

Маски

Хэллоуин: веселые конкурсы / Фото: Pinterest

Средства индивидуальной защиты можно с успехом использовать для создания неповторимого имиджа и поднятия настроения. Чья маска реалистичнее и страшнее?Не забудьте сфотографироваться, чтобы оставить все на память.

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Лабиринт

Хэллоуин: веселые конкурсы / Фото: Pinterest

Устройте дома настоящий лабиринт. Закрепите на стене в коридоре нитки или бинты, через которые все участники должны пробраться, ничего не оборвав и не зацепив. Награда – праздничный стол в комнате.

Ловля яблок

Хэллоуин: веселые конкурсы / Фото: Pinterest

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Ловля яблок – это самая древняя игра на Хэллоуин, которую проводили в Ирландии еще в Средние века. Ее цель – достать зубами яблоко из воды без помощи рук. По этой игре ежегодно предпринимаются попытки установки мировых рекордов скорости.

Но, чтобы обезопасить себя и соблюсти все санитарные меры предосторожности, можно яблоки или другие вкусности подвесить на нитке, а участникам без помощи рук попробовать их съесть.

Жуткий ящик

Хэллоуин: веселые конкурсы / Фото: Pinterest

В непрозрачный ящик или коробку складывают различные предметы, которые на ощупь могут быть восприняты неоднозначно. Например, влажная губка для мытья посуды, курага, бананы, пемза, фигурная макаронина необычной формы, виноград без кожицы, желейные конфеты и т.д.

Участники по очереди запускают руку в ящик, нащупывают первый попавшийся предмет и, не глядя, придумывают жуткую историю про выбранный артефакт.

Праздничная эстафета

Хэллоуин: веселые конкурсы / Фото: Pinterest

На Хэллоуин также можно провести эстафету по скоростному переносу "глаз" в ложке. В качестве глаз можно взять желейные сладости или разрисованные теннисные шарики. Шарик-"глаз" кладется в ложку и переносится членами команды.

Письмо шантажиста

Хэллоуин: веселые конкурсы / Фото: Pinterest

Игроки делятся на две команды, которым выдаются газеты. Задача команд – составить и наклеить на бумагу "угрожающее" письмо за отведенное время, вырезая из газет только целые слова. Победителя определяют по самому зловещему тексту.

Мумия

Для этой игры вам понадобится самая дешевая туалетная бумага. Участники делятся на пары, и каждой из них выдается по рулону бумаги. Один из игроков в каждой команде – "мумия". Задача второго игрока – "жреца" – как можно быстрее сделать из партнера по игре настоящую "мумию". Побеждают те, кто быстрее всех справились с заданием.

Конкурс костюмов

Еще один вариант весело провести время в Хэллоуин – устроить конкурс костюмов. Вам будет любопытно посмотреть на друзей и родных в новых образах: ярких, смелых и немного сумасшедших нарядах.

А чтобы конкурс был честным, победителя можно выбрать с помощью тайного голосования.

Вырезание тыквы

Хэллоуин: веселые конкурсы / Фото: Pinterest

Помимо конкурса костюмов можно организовать и другие тематические развлечения. Например, вырезать из тыквы забавный или страшный светильник Джека.

Ранее мы рассказывали, как отметить Хэллоуин по знаку зодиака.