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Рождество-2022: тематические картинки, яркие открытки и лучшие поздравления

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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6 января, 14:37
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С Рождеством Христовым! Мы подготовили сборник добрых, веселых и прикольных поздравлений в прозе и стихах, а также яркие картинки и открытки
Поздравления с Рождеством 2022: картинки и открытки
Поздравления с Рождеством 2022: картинки и открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

Скоро-скоро на небе появится первая звезда, символизирующая появление на свет Спасителя . В наступающий светлый и радостный праздник Рождества Христова 7 января примите самые теплые, душевные, добрые и светлые поздравления с Рождеством .

Пусть сбудутся лучшие желания и мечты, пусть ангел пошлет всем мира, здоровья и благополучия , пусть вас не покидает вера в лучшее и пусть в жизни встречаются добрые люди.

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Обязательно поздравьте с этим великим праздником своих родных, друзей, близких. А мы собрали для вас эффектные картинки, поздравительные открытки, красивые стихи, добрые пожелания с Рождеством Христовым .

Лучшие поздравления с Рождеством-2022 в прозе своими словами

***

С Рождеством Христовым поздравляю! Искренне желаю волшебной сказки, счастливых мгновений, ярких надежд, благих вестей, радостных колядок, теплых слов, большой любви к Богу, к близким и к жизни.

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С Рождеством 2022 красивые открытки и поздравления / Фото: pinterest
С Рождеством 2022 красивые открытки и поздравления / Фото: pinterest

***

Поздравляю вас со светлым Рождеством! Пусть навсегда поселятся в вашем доме мир, счастье, здоровье и взаимопонимание. Пусть везение и благоразумие будут вашими верными спутниками по жизни. Пусть здоровье никогда не подводит, и пусть всегда вас сопровождают только радостные события и успех в добрых начинаниях!

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Поздравления с Рождеством в прозе, открытках и картинках / Фото: pinterest
Поздравления с Рождеством в прозе, открытках и картинках / Фото: pinterest

***

Рождество – это счастливый и добрый праздник. В этот день я хочу пожелать вам всего наилучшего – счастья, которое не купишь за деньги. Удачи, которую трудно поймать. А главное, здоровья, без которого никак не обойтись. Пусть это Рождество станет незабываемым моментом в вашей жизни.

С Рождеством: лучшие поздравления и картинки / Фото: pinterest
С Рождеством: лучшие поздравления и картинки / Фото: pinterest

***

Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю вам здоровья, сил, любви, мира, гармонии и доброты. Желаю прекрасного настроения и сказочного праздника. А еще желаю ничего и никогда не терять, кроме своей печали.

Поздравления с Рождеством короткие / Фото: pinterest
Поздравления с Рождеством короткие / Фото: pinterest

Эффектные поздравления с Рождеством-2022 в стихах

***

В небе звезды, будто свечи,
Предвещают торжество.
Будет радость бесконечной.
Поздравляю с Рождеством!

В вихре праздничных событий
Пусть сбываются мечты,
Вера в чудо пробудится
Для любви и доброты!

Красивые картинки и поздравления с Рождеством Христовым / Фото: pinterest
Красивые картинки и поздравления с Рождеством Христовым / Фото: pinterest

***

В зимний праздник самый светлый,
В день Христова Рождества,
Пусть приходит незаметно
Много-много волшебства!

Все, что сердце пожелает –
Счастья, радости, любви,
Все пусть Ангел посылает,
Только загадаешь ты!

Рождественские картинки и стихи / Фото: pinterest
Рождественские картинки и стихи / Фото: pinterest

***

Праздник в воздухе витает,
Скоро ночь пред Рождеством.
В святки девицы гадают,
Ждут все встречи с женихом.
Я желаю, чтоб с рассветом
Был в душе твоей покой,
А все нужные ответы
Бог в молитве даст святой!

Эффектные картинки с Рождеством Христовым / Фото: pinterest
Эффектные картинки с Рождеством Христовым / Фото: pinterest

***

Зажглась на небе первая звезда,
Как вестник мира, радости, добра.
Пускай у вас все будет хорошо,
А в доме будет пусть уютно и тепло!

Нежные поздравления и открытки на Рождество / Фото: pinterest
Нежные поздравления и открытки на Рождество / Фото: pinterest

***

Пусть к вам скорей приходят счастье,
Удача, доброта, любовь.
Пусть стороной пройдет ненастье
И не вернется больше вновь.

И пусть в окно стучится радость,
Вас окружая волшебством.
Пусть все хорошее случится,
Вас поздравляю с Рождеством!

Ранее мы публиковали православный календарь церковных праздников и постов в январе 2022 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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