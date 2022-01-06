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Різдво-2022: тематичні картинки, яскраві листівки та найкращі привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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6 січня, 14:37
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З Різдвом Христовим! Ми підготували добірку добрих, веселих та прикольних привітань у прозі і віршах, а також яскраві картинки та листівки
Привітання з Різдвом 2022: картинки та листівки
Привітання з Різдвом 2022: картинки та листівки / Фото: Колаж: Сьогодні

Незабаром на небі з'явиться перша зірка, що символізує появу на світ Спасителя . У прийдешнє світле і радісне свято Різдва Христового 7 січня прийміть найтепліші, душевні, добрі та світлі привітання з Різдвом .

Нехай збудуться найкращі бажання та мрії, нехай ангел пошле всім миру, здоров'я та благополуччя , нехай вас не залишає віра в краще і нехай у житті зустрічаються добрі люди.

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Обов'язково привітайте із цим великим святом своїх рідних, друзів, близьких. А ми зібрали для вас ефектні картинки, вітальні листівки, гарні вірші, добрі побажання З Різдвом Христовим .

Найкращі привітання з Різдвом-2022 у прозі своїми словами

***

З Різдвом Христовим вітаю! Щиро бажаю чарівної казки, щасливих миттєвостей, яскравих надій, благих звісток, радісних колядок, теплих слів, великої любові до Бога, близьких і життя.

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З Різдвом 2022 красиві листівки та привітання / Фото: pinterest
З Різдвом 2022 красиві листівки та привітання / Фото: pinterest

***

Вітаю вас зі світлим Різдвом! Нехай назавжди поселяться у вашому домі мир, щастя, здоров'я та порозуміння. Нехай удача та розсудливість будуть вашими вірними супутниками у житті. Нехай здоров'я ніколи не підводить, і нехай завжди вас супроводжують лише радісні події та успіх у добрих починаннях!

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Привітання з Різдвом у прозі, листівках та картинках / Фото: pinterest
Привітання з Різдвом у прозі, листівках та картинках / Фото: pinterest

***

Різдво – це щасливе й добре свято. Цього дня я хочу побажати вам всього найкращого – щастя, яке не купиш за гроші. Удачі, яку важко упіймати. А головне, здоров'я, без якого не обійтися. Нехай це Різдво стане незабутнім моментом у вашому житті.

З Різдвом: найкращі привітання та картинки / Фото: pinterest
З Різдвом: найкращі привітання та картинки / Фото: pinterest

***

Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю вам здоров'я, сил, любові, миру, гармонії та доброти. Бажаю чудового настрою і казкового свята. А ще бажаю нічого і ніколи не втрачати, окрім свого смутку.

Привітання з Різдвом короткі / Фото: pinterest
Привітання з Різдвом короткі / Фото: pinterest

Ефектні привітання із Різдвом-2022 у віршах

***

В небе звезды, будто свечи,
Предвещают торжество.
Будет радость бесконечной.
Поздравляю с Рождеством!

В вихре праздничных событий
Пусть сбываются мечты,
Вера в чудо пробудится
Для любви и доброты!

Красиві картинки та вітання з Різдвом Христовим / Фото: pinterest
Красиві картинки та вітання з Різдвом Христовим / Фото: pinterest

***

В зимний праздник самый светлый,
В день Христова Рождества,
Пусть приходит незаметно
Много-много волшебства!

Все, что сердце пожелает –
Счастья, радости, любви,
Все пусть Ангел посылает,
Только загадаешь ты!

Різдвяні картинки та вірші / Фото: pinterest
Різдвяні картинки та вірші / Фото: pinterest

***

Праздник в воздухе витает,
Скоро ночь пред Рождеством.
В святки девицы гадают,
Ждут все встречи с женихом.
Я желаю, чтоб с рассветом
Был в душе твоей покой,
А все нужные ответы
Бог в молитве даст святой!

Ефектні картинки з Різдвом Христовим / Фото: pinterest
Ефектні картинки з Різдвом Христовим / Фото: pinterest

***

Зажглась на небе первая звезда,
Как вестник мира, радости, добра.
Пускай у вас все будет хорошо,
А в доме будет пусть уютно и тепло!

Ніжні вітання та листівки на Різдво / Фото: pinterest
Ніжні вітання та листівки на Різдво / Фото: pinterest

***

Пусть к вам скорей приходят счастье,
Удача, доброта, любовь.
Пусть стороной пройдет ненастье
И не вернется больше вновь.

И пусть в окно стучится радость,
Вас окружая волшебством.
Пусть все хорошее случится,
Вас поздравляю с Рождеством!

Раніше ми публікували православний календар церковних свят і постів у січні 2022 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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