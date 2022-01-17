Как спасти сломанное дерево: советы садоводам

Срубить или спасти – как поступить с деревом, которое не выдержало натиска зимы.

Что делать с поломанным деревом и можно ли его спасти / Фото: Коллаж: Сегодня

Забота о деревьях не должна прекращаться, даже когда сад спит зимним сном. Ранее мы уже рассказывали, как ухаживать за садом зимой, и какие заботы ждут садоводов на участке.

Но проблемы могут возникнуть и совершенно непредсказуемые. Суровая зима, морозы и сильные ветра могут всерьез повредить ветви, сломать часть или даже полностью все дерево. Как поступить в этом случае, что делать с растением , можно ли его спасти? Читайте ответы в наших лайфхаках.

Реклама

Как спасти сломанное дерево: лайфхаки

Лайфхак 1. Сломано неплодовое дерево

Как спасти сломанное дерево / Фото: pixabay

Для начала оцените ситуацию. Насколько сильно сломано дерево. И насколько оно вам нужно в хозяйстве, если дерево не приносит плоды? Не является ли оно опасным для построек и других растений, а также людей. В зависимости от этого принимайте решение – "казнить нельзя помиловать". Сильные повреждения говорят о том, что проще такое дерево убрать.

Лайфхак 2. Сломана часть дерева

Как спасти сломанное дерево / Фото: pinterest

Реклама

Если от ветра пострадало не все дерево, а какая-то часть, крупные или мелкие ветки – их проще спилить. Особенно если повреждено более 25% ствола, дерево старое, плохо или слабо плодоносящее, ему не повредит такое омоложение. Но следите, чтобы массивная часть ствола или тяжелые ветки, пока вы будете рубить и пилить, не повредила хозпостройки .

Лайфхак 3. Повредилась часть ствола

Как спасти сломанное дерево / Фото: pinterest

Ветка может сломаться не полностью, а как бы отколоться с частью ствола и держаться на нем. В плодовых деревьях имеет смысл попробовать оставить такую ветку . Для этого срежьте ветку в месте слома, зачистите рану острым ножом и нанесите специальную пасту для дезинфекции и заживления ран деревьев – она обезвредит от бактерий и вредителей, ускорит регенерацию и восстановление тканей растения, когда дерево оживет, и по нему пойдут соки. Затем обмотайте ствол спанбондом, мешковиной или плотной тканью.

Реклама

Лайфхак 4. Сломаны небольшие ветки

Как спасти сломанное дерево / Фото: pinterest

Тонкие верхние ветки лучше без сожаления обрезать либо полностью, либо срезать ниже места слома. Если ветка молодого плодоносящего дерева сломана частично, ее можно спасти. Для этого аккуратно примотайте отломленную часть , стараясь как можно лучше совместить кору с корой, а древесину с древесиной. На место разлома нанесите пасту для дезинфекции и заживления. Затем приложите к ветке куски брезента или тонкую резину, наложите шину – две деревянные планки длиной 20 см и шириной 2 см, обмотайте и зафиксируйте ветку в нужном положении, подвязав ее к более прочной ветке.

Лайфхак 5. Профилактика сломов

Как спасти сломанное дерево / Фото: pinterest

Простая профилактика поможет уберечь ваш сад от зимних катаклизмов. Не ленитесь регулярно проводить санитарную и омолаживающую обрезку сада, удаляя старые и больные ветви. Зимой стряхивайте снег с веток , чтобы облегчить им вес. В периоды обильных снегопадов ставьте подпорки под ветки. Регулярно осматривайте деревья на участке – так проще заметить трещины или повреждения на ранней стадии.

Лайфхак 6. Сохранение ценных сортов

Как спасти сломанное дерево / Фото: pinterest

Если в вашем саду растет много старых деревьев, полезно делать черенкование и прививание ценных для вас сортов, чтобы сохранить их в случае гибели материнского растения.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от вредителей комнатных растений: советы и методы.