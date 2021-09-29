З Днем вчителя-2021: добрі вітання, картинки і листівки

Не забудьте, що вчителів вітають заздалегідь з їхнім професійним святом, тому що він випадає на вихідний день неділю.

З Днем вчителя: найкращі привітання і картинки / Фото: Колаж: Сьогодні

В 2021 році День вчителя в Україні відзначається у неділю, 3 жовтня. Але оскільки це вихідний, то всіх своїх коханих педагогів потрібно встигнути привітати в останній будній день – вже цієї п'ятниці, 1 жовтня.

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Ми зробили добірку ефектних привітань, картинок, листівок і віршів, присвячених до свята вчителів. Даруйте квіти, посмішки і гарний настрій своїм улюбленим вчителям.

Красиві привітання з Днем вчителя у віршах

***

Нелегкий труд – детей учить

И отдавать себя сполна,

Дорогу знаний им открыть,

Найти все нужные слова.



И в День учителя от нас

Примите благодарность,

Она честна, не напоказ,

Так пусть приносит радость.

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З Днем вчителя: красиві привітання / Фото: bonnycards

***

Прекрасный День учителя!

Все мы, наш дружный класс,

Хотим сказать решительно:

Мы поздравляем вас!



Пусть иногда небрежно

Мы выполняем что-то,

Но знаем мы, конечно,

Трудна ваша работа.



Мы ценим вас и любим,

И знайте: будет прок,

И мы не позабудем

Ваш ни один урок!

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З Днем вчителя: красиві привітання / Фото: bonnycards

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Спасибо вам за ваше понимание,

За доброту, терпение и труд.

За щедро нам дарованные знания,

За много отработанных минут.



Ведь переоценить ваш труд так сложно,

Учителем не каждый сможет быть.

И без таланта просто невозможно

Ученикам себя всю посвятить.



Удачи, нервов крепких и добра,

Еще здоровья вам мы пожелаем.

Чему вы учите, чтобы не было зря,

Вас с Днем учителя сегодня поздравляем!

З Днем вчителя: красиві привітання / Фото: bonnycards

Добрі вітання вчителю зі святом у прозі

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Професія вчителя поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність і енергію, суворість і доброту! Дякуємо вам за вашу працю і сили, які ви вкладаєте у свою справу, за вашу уважність, доброту і суворість. Бажаємо провести це свято найкращим чином, щоб воно було яскравим і незабутнім. Бажаємо вам любові, щастя, благополуччя і терпіння!

З Днем вчителя: красиві привітання / Фото: bonnycards

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Вітаємо вас з Днем вчителя! Завдяки вашим старанням і зусиллям, світ стає краще, грамотніше, розумніше і чистіше. Бажаємо вам здоров'я, процвітання, терпіння, гармонії, поваги і любові ваших учнів. Нехай вони разом із вами досягають неймовірних висот успіху, нехай вам щастить у всіх справах!

З Днем вчителя: красиві привітання / Фото: bonnycards

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у жовтні 2021 року в Україні.