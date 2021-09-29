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З Днем вчителя-2021: добрі вітання, картинки і листівки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
29 вересня, 18:48
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Не забудьте, що вчителів вітають заздалегідь з їхнім професійним святом, тому що він випадає на вихідний день неділю.
З Днем вчителя: найкращі привітання і картинки
З Днем вчителя: найкращі привітання і картинки / Фото: Колаж: Сьогодні

В 2021 році День вчителя в Україні відзначається у неділю, 3 жовтня. Але оскільки це вихідний, то всіх своїх коханих педагогів потрібно встигнути привітати в останній будній день – вже цієї п'ятниці, 1 жовтня.

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Ми зробили добірку ефектних привітань, картинок, листівок і віршів, присвячених до свята вчителів. Даруйте квіти, посмішки і гарний настрій своїм улюбленим вчителям.

Красиві привітання з Днем вчителя у віршах

***

Нелегкий труд – детей учить
И отдавать себя сполна,
Дорогу знаний им открыть,
Найти все нужные слова.

И в День учителя от нас
Примите благодарность,
Она честна, не напоказ,
Так пусть приносит радость.

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З Днем вчителя: красиві привітання / Фото: bonnycards
З Днем вчителя: красиві привітання / Фото: bonnycards

***

Прекрасный День учителя!
Все мы, наш дружный класс,
Хотим сказать решительно:
Мы поздравляем вас!

Пусть иногда небрежно
Мы выполняем что-то,
Но знаем мы, конечно,
Трудна ваша работа.

Мы ценим вас и любим,
И знайте: будет прок,
И мы не позабудем
Ваш ни один урок!

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З Днем вчителя: красиві привітання / Фото: bonnycards
З Днем вчителя: красиві привітання / Фото: bonnycards

***

Спасибо вам за ваше понимание,
За доброту, терпение и труд.
За щедро нам дарованные знания,
За много отработанных минут.

Ведь переоценить ваш труд так сложно,
Учителем не каждый сможет быть.
И без таланта просто невозможно
Ученикам себя всю посвятить.

Удачи, нервов крепких и добра,
Еще здоровья вам мы пожелаем.
Чему вы учите, чтобы не было зря,
Вас с Днем учителя сегодня поздравляем!

З Днем вчителя: красиві привітання / Фото: bonnycards
З Днем вчителя: красиві привітання / Фото: bonnycards

Добрі вітання вчителю зі святом у прозі

***

Професія вчителя поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність і енергію, суворість і доброту! Дякуємо вам за вашу працю і сили, які ви вкладаєте у свою справу, за вашу уважність, доброту і суворість. Бажаємо провести це свято найкращим чином, щоб воно було яскравим і незабутнім. Бажаємо вам любові, щастя, благополуччя і терпіння!

З Днем вчителя: красиві привітання / Фото: bonnycards
З Днем вчителя: красиві привітання / Фото: bonnycards

***

Вітаємо вас з Днем вчителя! Завдяки вашим старанням і зусиллям, світ стає краще, грамотніше, розумніше і чистіше. Бажаємо вам здоров'я, процвітання, терпіння, гармонії, поваги і любові ваших учнів. Нехай вони разом із вами досягають неймовірних висот успіху, нехай вам щастить у всіх справах!

З Днем вчителя: красиві привітання / Фото: bonnycards
З Днем вчителя: красиві привітання / Фото: bonnycards

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у жовтні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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