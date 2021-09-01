1 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

1 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 1 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято 1 вересня

День знань – 1 вересня вчителя, школярі та студенти відзначають своє свято, що знаменує початок навчального року.

День Конституції святкує Словаччина.

День Незалежності відзначає Узбекистан.

День пам'яті початку Другої світової війни , коли нацистська Німеччина вторглася до Польщі в 1939 році.

Іменинники 1 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Микола, Тимофій, Текля.

Яке сьогодні церковне свято

1 вересня в православній церкві шанується пам'ять мученика Андрія Стратилата і з ним 2593 мучеників, Тимофія, Агапія і Теклі.

Народне свято

У народі 1 вересня шанувалася Текля Бурячниця. Як зрозуміло з назви, цей день був присвячений збору врожаю буряка і його заготівлі на зиму, а також приготуванню бурякових страв.

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Прикмети на 1 вересня

на Теклю копай буряк;

вітер з півдня – буде хороший урожай вівса;

Стратилат день приспів – значить, овес поспів.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 1 вересня

1482 – розорення Києва татарським військом кримського хана Менглі I Гірея.

1898 – відкрився Київський політехнічний інститут.

1939 – нападом Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна.

1964 – у Києві відкрито перший український широкоформатний кінотеатр.

1964 – відбулася прем'єра дитячої телепередачі "На добраніч, діти!"

1985 – знайдені уламки затонулого в 1912 році британського лайнера "Титанік".

Хто народився 1 вересня

1875 – Едгар Берроуз, американський письменник, автор книг про Тарзана.

1923 – Роккі Марчіано, американський боксер, який не програв жодного бою.

1956 – Надія Чепрага, молдавська естрадна співачка.

1996 – Зендая, американська актриса, співачка, танцівниця і модель.

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