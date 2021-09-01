1 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

1 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 1 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято 1 вересня
- День знань – 1 вересня вчителя, школярі та студенти відзначають своє свято, що знаменує початок навчального року.
- День Конституції святкує Словаччина.
- День Незалежності відзначає Узбекистан.
- День пам'яті початку Другої світової війни , коли нацистська Німеччина вторглася до Польщі в 1939 році.
Іменинники 1 вересня
День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Микола, Тимофій, Текля.
Яке сьогодні церковне свято
1 вересня в православній церкві шанується пам'ять мученика Андрія Стратилата і з ним 2593 мучеників, Тимофія, Агапія і Теклі.
Народне свято
У народі 1 вересня шанувалася Текля Бурячниця. Як зрозуміло з назви, цей день був присвячений збору врожаю буряка і його заготівлі на зиму, а також приготуванню бурякових страв.
Прикмети на 1 вересня
- на Теклю копай буряк;
- вітер з півдня – буде хороший урожай вівса;
- Стратилат день приспів – значить, овес поспів.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 1 вересня
- 1482 – розорення Києва татарським військом кримського хана Менглі I Гірея.
- 1898 – відкрився Київський політехнічний інститут.
- 1939 – нападом Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна.
- 1964 – у Києві відкрито перший український широкоформатний кінотеатр.
- 1964 – відбулася прем'єра дитячої телепередачі "На добраніч, діти!"
- 1985 – знайдені уламки затонулого в 1912 році британського лайнера "Титанік".
Хто народився 1 вересня
- 1875 – Едгар Берроуз, американський письменник, автор книг про Тарзана.
- 1923 – Роккі Марчіано, американський боксер, який не програв жодного бою.
- 1956 – Надія Чепрага, молдавська естрадна співачка.
- 1996 – Зендая, американська актриса, співачка, танцівниця і модель.
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