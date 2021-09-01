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З першим днем осені-2021: класні привітання і позитивні картинки для гарного настрою

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
1 вересня, 09:53
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Вітаємо з 1 вересня, початком осені, зміною сезонів і даруємо ефектні картинки, тематичні листівки та добрі побажання для рідних і друзів
З першим осіннім днем
З першим осіннім днем / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 1 вересня – свято школярів і вчителів День знань, а ще це прихід нового сезону на зміну жаркому літу, відтінок легкого смутку і ностальгії, поворот до холодів і завершення року.

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В осені також є безліч приємних і радісних моментів, добрих надій і яскравих фарб. Щоб ви не сумували, ми підготували для вас красиві осінні картинки, добрі вітання і світлі вірші з першим днем осені.

Перший день осені: красиві привітання в прозі

***

Осінь буває будь-якою: сумною і веселою, нудною і цікавою, насиченою і прісною. В твоїх силах зробити осінь такою, яка тобі до душі! Нехай перший день осені стане першою цеглинкою в побудові чудового життя! А дощові дні – не привід їм уподібнюватися і сумувати.

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З першим днем осені
З першим днем осені / Фото: bonnycards

***

Від щирого серця вітаю з першим днем осені і бажаю, щоб для вас завжди світило яскраве сонце, щоб у вашому серці жили прекрасні почуття любові і натхнення, а також приємні відчуття гармонії, легкості і краси. Нехай ця осінь буде теплою, доброю, яскравою, барвистою і незабутньою.

З першим днем осені
З першим днем осені / Фото: bonnycards

***

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Вітаю з першим днем осені і бажаю творчої наснаги, приємноъ чарівності яскравими фарбами природи. Нехай осінь подарує тобі домашній затишок і душевне тепло, нехай вітер добрих змін віднесе всі страхи, печалі і смуток.

З першим днем осені
З першим днем осені / Фото: bonnycards

Щиросердечні вітання з першим днем осені у віршах

***

Философская нынче пора:
Опадает с деревьев листва,
Землю золотом укрывает –
Нас уютом своим согревает.

З першим днем осені
З першим днем осені / Фото: bonnycards

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***

Вдруг заплакали дождинки,
Провожая лето прочь,
Маки отцвели, гвоздики,
Раньше наступает ночь.

В ярком, огненном наряде
Осень по земле идет,
Пусть красотка при параде
Счастье людям принесет!

З першим днем осені
З першим днем осені / Фото: bonnycards

***

Вот и кончился сезон
Отпусков, каникул.
Не грустить! Таков закон
И природный цикл.

Ты смотри наоборот:
Осень? Распрекрасно!
Значит, скоро Новый год,
Женский день и Пасха!

З першим днем осені
З першим днем осені / Фото: Pexels

***

Вот и первый желтый листочек,
Вот и первый осенний денек!
Дни короче, длиннее ночи,
Мягкий плед и горячий чаек.

Будет осень пусть ваша чудесной,
Полной радостей, полной добра,
Удивительной и интересной,
Ведь прекрасная осень пора!

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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