1 вересня: святкові листівки, картинки побажання і вірші

1 вересня: привітання з Днем знань / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 1 вересня, в Україні відзначається День знань-2021, з якого і починається новий навчальний рік. Ми вітаємо вас зі святом і бажаємо всім гарного настрою, міцного здоров'я, незмінної удачі і бажання знань.
З 1 вересня: найкращі привітання, картинки і вірші
А ще ми підготували яскраві листівки з 1 вересня, тематичні картинки про школу і дітей, веселі вірші і добрі побажання своїми словами для вчителів, школярів, батьків у День знань.
Вірші та привітання з 1 вересня
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Для родителей День знаний —
День надежд, воспоминаний,
День приятных ожиданий,
Очень важных пожеланий:
Чтобы дети успевали,
Ничего не пропускали.
В школу чтоб не вызывали,
Меньше на ремонт сдавали.
Мы желаем вам терпения,
Смелых планов воплощения,
Боевого настроения
И огромного везения!
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Тетради, книжки и пеналы,
Банты, портфели, буквари,
Вы этот день так долго ждали,
Детишки в школу вновь пошли!
С днем знаний вас я поздравляю,
Терпенья, счастья и добра,
Чтоб детки хорошо учились,
Чтоб радовали вас всегда!
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Побольше открытий,
Чудесных событий,
Терпенья, уменья,
Добра, настроенья.
Чтоб все получалось,
Мечты чтоб сбывались.
И без испытаний
Учиться. С Днем знаний!
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Знаний много не бывает,
Пусть ваш ум их сохраняет.
Ведь без знаний, вот беда –
Ни туда и ни сюда.
Не ленитесь, познавайте,
Тайны мира открывайте.
И пусть каждый знаний грамм
В жизни помогает вам.
Привітання з 1 вересня в прозі
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Нехай цей знаменний осінній день буде радісним, наповненим посмішками і квітами, привітаннями та добрими словами. З Днем знань, з 1 вересня, з новим навчальним роком! Нехай цей рік принесе безліч нових відкриттів. Нехай кожен день буде яскравим, незабутнім, плідним і наповниться тільки позитивними результатами, новим досвідом і відмінним настроєм.
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З 1 вересня! Нехай цей навчальний рік буде набагато яскравішим, крутішим і успішнішим, ніж попередні роки, нехай попереду чекає багато відкриттів, звершень і перемог. Прагни, приймай участь, досягай, вчися, дій, мрій, працюй, старайся, вір і перемагай! Бажаю тільки відмінного настрою!
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