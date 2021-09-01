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1 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
1 вересня, 07:25
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День знань, день пам'яті святого мученика Андрія Стратилата – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 1 вересня.
1 вересня: яке сьогодні свято
1 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 1 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято 1 вересня

  • День знань 1 вересня вчителя, школярі та студенти відзначають своє свято, що знаменує початок навчального року.
  • День Конституції святкує Словаччина.
  • День Незалежності відзначає Узбекистан.
  • День пам'яті початку Другої світової війни , коли нацистська Німеччина вторглася до Польщі в 1939 році.

Іменинники 1 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Микола, Тимофій, Текля.

Яке сьогодні церковне свято

1 вересня в православній церкві шанується пам'ять мученика Андрія Стратилата і з ним 2593 мучеників, Тимофія, Агапія і Теклі.

Народне свято

У народі 1 вересня шанувалася Текля Бурячниця. Як зрозуміло з назви, цей день був присвячений збору врожаю буряка і його заготівлі на зиму, а також приготуванню бурякових страв.

Прикмети на 1 вересня

  • на Теклю копай буряк;
  • вітер з півдня – буде хороший урожай вівса;
  • Стратилат день приспів – значить, овес поспів.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 1 вересня

  • 1482 – розорення Києва татарським військом кримського хана Менглі I Гірея.
  • 1898 – відкрився Київський політехнічний інститут.
  • 1939 – нападом Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна.
  • 1964 – у Києві відкрито перший український широкоформатний кінотеатр.
  • 1964 – відбулася прем'єра дитячої телепередачі "На добраніч, діти!"
  • 1985 – знайдені уламки затонулого в 1912 році британського лайнера "Титанік".

Хто народився 1 вересня

  • 1875 – Едгар Берроуз, американський письменник, автор книг про Тарзана.
  • 1923 – Роккі Марчіано, американський боксер, який не програв жодного бою.
  • 1956 – Надія Чепрага, молдавська естрадна співачка.
  • 1996 – Зендая, американська актриса, співачка, танцівниця і модель.
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Раніше ми публікували прогноз магнітних бур у вересні 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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