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Іменини у березні-2022: кого і коли вітаємо з днем ангела

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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23 лютого, 17:05
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На початку весни найбільше іменинників буде 5, 7, 14 та 23 березня.
З Днем ангела
З Днем ангела / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Крім різноманітних державних свят і приємних вихідних, березень-2022 подарує безліч приводів, щоб відсвяткувати іменини Кого і коли можна вітати з Днем ангела у березні-2022? У кого планується чергове сімейне свято, крім дня народження?

Читайте детальний календар іменин на березень-2022 та надсилайте найкращі побажання, а також прикольні вітання з днем ангела рідним, друзям, коханим, близьким людям, а ще знайомим, колегам, товаришам по службі, однокурсникам.

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Існує давня традиція при народженні давати імена за святками – церковного календаря шанування святих мучеників. До якого дня найближча дата народження дитини, ім'я того святого й обирають.

Вважалося, що таким чином людина отримувала свого ангела-охоронця , що оберігає її протягом усього життя. Примітно, що день ангела у кожної людини може бути кілька разів на рік на відміну від дня народження.

Календар іменин на кожен день березня-2022

1 березня – Данило, Ілля, Макар, Нікон, Павло, Порфирій, Юліан.

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2 березня – Марія, Михайло, Микола, Павло, Порфирій, Роман, Федір, Феодосій.

3 березня – Ганна, Василь, Віктор, Володимир, Кузьма, Лев, Павло.

4 березня – Архіп, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Федір, Федот, Філімон.

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5 березня – Агафон, Антон, Опанас, Варлам, Василь, Давид, Денис, Іван, Ігнат, Іона, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Пахом, Пімен, Сава, Сергій, Сидор, Тіт, Тихон, Федір, Пилип, Хома, Ярослав .

6 березня – Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Захар, Іван, Костянтин, Ольга, Павло, Тимофій.

Тематичні картинки на день іменин / Фото: pinterest
Тематичні картинки на день іменин / Фото: pinterest

7 березня – Андрій, Опанас, Вавила, Варвара, Володимир, Віктор, Єлизавета, Іван, Йосип, Ірина, Михайло, Микола, Парасковія, Сергій, Степан, Тіт, Федір, Пилип.

8 березня – Олександр, Олексій, Антон, Дем'ян, Іван, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій.

9 березня – Іван, Іларіон.

10 березня – Олександр, Антон, Євген, Тарас, Федір.

11 березня – Ганна, Іван, Микола, Петро, Порфирій, Севастьян, Сергій.

З іменинами: позитивні побажання / Фото: pinterest
З іменинами: позитивні побажання / Фото: pinterest

12 березня – Макар, Михайло, Петро, Прокоп, Сергій, Степан, Тимофій, Тіт, Юліан, Яків.

13 березня – Арсен, Василь, Іван, Кіра, Марина, Нестор, Микола, Сергій.

14 березня – Олександр, Олександра, Ганна, Антон, Антоніна, Василь, Веніамін, Дар'я, Євдокія, Іван, Матрона, Михайло, Надія, Нестор, Никифор, Ольга, Петро, Сільвестр.

15 березня – Агафон, Арсен, Йосип, Сава, Федот.

16 березня – Марфа, Михайло, Севастьян.

17 березня – Олександр, Василь, В'ячеслав, Герасим, Григорій, Данило, Павло, Яків.

Найкращі вітання з іменинами / Фото: pinterest
Найкращі вітання з іменинами / Фото: pinterest

18 березня – Адріан, Георгій, Давид, Іван, Іраїда, Костянтин, Микола, Марк, Федір, Феофан.

19 березня – Аркадій, Костянтин, Федір.

20 березня – Ганна, Антоніна, Василь, Євген, Євдокія, Катерина, Омелян, Єфрем, Ксенія, Лаврентій, Марія, Матрона, Надія, Нестор, Микола, Ніл, Павло.

21 березня – Опанас, Володимир, Іван, Лазар, Феодосій.

22 березня – Олександр, Олександра, Олексій, Опанас, Валентин, Валерій, Дмитро, Іван, Ілля, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Наталія, Микола, Сергій, Тарас.

23 березня – Анастасія, Василина, Віктор, Василина, Галина, Георгій, Денис, Дмитро, Кіпріан, Клавдія, Кіндратій, Леонід, Марк, Михайло, Ніка, Никифор, Павло, Феодора.

З днем ангела: прикольні картинки / Фото: pinterest
З днем ангела: прикольні картинки / Фото: pinterest

24 березня – Василь, Георгій, Юхим, Іван, Софрон, Феодора.

25 березня – Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій, Феофан.

26 березня – Олександр, Григорій, Михайло, Никифор, Микола, Терентій, Христина.

27 березня – Венедикт, Михайло, Ростислав, Феодосій.

28 березня – Олександр, Олексій, Денис, Михайло, Нікандр.

З іменинами: найкращі картинки / Фото: pinterest
З іменинами: найкращі картинки / Фото: pinterest

29 березня – Олександр, Антон, Денис, Омелян, Іван, Павло, Пімен, Роман, Трохим, Юліан.

30 березня – Олександр, Олексій, Віктор, Гаврило, Макар, Павло.

31 березня – Данило, Дмитро, Кирило, Наталя, Трохим.

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Ольга Козачок
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