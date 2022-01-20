20 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

20 січня: яке сьогодні свято / Фото: Pixabay

Яке народне і православне свято в українців 20 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 20 січня

День Автономної Республіки Крим - щорічно відзначається з 2009 року на честь всекримського референдуму, що відбувся 20 січня 1991 року, на якому жителі півострова висловилися за відновлення Кримської автономії.

- щорічно відзначається з 2009 року на честь всекримського референдуму, що відбувся 20 січня 1991 року, на якому жителі півострова висловилися за відновлення Кримської автономії. День поінформованості про пінгвінів (Penguin Awareness Day) – екологічне свято, яке проводиться у світі з метою підвищити знання людей про пінгвінів, звернути увагу на збереження чисельності та місць проживання цих птахів.

– екологічне свято, яке проводиться у світі з метою підвищити знання людей про пінгвінів, звернути увагу на збереження чисельності та місць проживання цих птахів. Всесвітній день любителів сиру (Cheese Lover's Day) – проводиться 20 січня у багатьох країнах серед шанувальників та виробників цього популярного молочного продукту.

Іменинники 20 січня

День ангела сьогодні відзначають: Опанас, Василь, Іван.

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Яке сьогодні церковне свято

20 січня у православній церкві відзначається віддання Богоявлення, а також собор чесного та славетного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

Народне свято

У народі 20 січня шанувався Іван-бражник. Цього дня перед тим як сісти за стіл важливо було дотриматися ритуалу і випити хрещенську воду, яка заряджала енергією та здоров'ям. У період із Різдва і до самої Масляної грали весілля, які часто проводили без згоди нареченої або нареченого. А тому на Івана-бражника молоді запивали горе подружжя без взаємного кохання – вважалося, що тоді у сімейному житті буде менше сліз.

Прикмети на 20 січня

ясна погода на Івана-бражника – до посушливого літа;

сніговий та похмурий день – до багатого врожаю;

ранковий туман стоїть над водою – рік буде хлібним;

хуртовина на Івана – снігопад на Масляну;

якщо святкувати раз на місяць – будеш веселим, а якщо кожен день – будеш голим.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 20 січня

1661 – у Львові було засновано університет Казимира, нині Львівський національний університет ім. Івана Франка.

1915 – під час Першої світової війни розпочалася Карпатська битва.

1918 – у Києві відкрився всеукраїнський церковний собор.

1991 – відбувся загальнокримський референдум, у результаті якого було відтворено Кримську автономну республіку.

Хто народився 20 січня

1775 – Андре Марі Ампер, французький фізик, математик, дослідник природи.

1865 – Михайло Туган-Барановський, російський та український економіст, соціолог, історик.

1910 – Джой Адамсон, австрійська і британська натуралістка, письменниця.

1920 – Федеріко Фелліні, італійський кінорежисер, сценарист.

1946 – Девід Лінч, американський кінорежисер, сценарист.

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