28 червня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

28 червня: яке сьогодні свято

Яке народне і православне свято в українців 28 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 28 червня

День Конституції України – національне державне свято, приурочене до прийняття у 1996 році – національне державне свято, приурочене до прийняття у 1996 році Конституції незалежної держави України

Міжнародний день пірсингу (International Body Piercing Day) – відзначають усі любителі та шанувальники цього виду прикрашання тіла.

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Іменинники 28 червня

День ангела сьогодні відзначають: Августин, Григорій, Єфрем, Кіра, Лазар, Михайло, Семен, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

Пророк Амос

28 червня у православній церкві вшановується пам'ять пророка Амоса, святителя Михайла, першого митрополита Київського і всієї Русі, мучеників Віта, Модеста та Крискентії-годувальниці, мученика Дули Килікійського, преподобного Дули страстотерпця, Єгипетського, блаженного Ієроніма Стрідонського, святителя Єфрема, патріарха Сербського. Перенесення мощей преподобного Феодора Сикеота, єпископа Анастасіупольського.

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Народне свято

У народі 28 червня вшановувався день Фіта та Амоса. Вважалося, що це останній день, коли можна було сіяти жито, щоб отримати добрий урожай. Також у цей період визріває овес.

Прикмети на 28 червня:

дощ на Фіта – погано для жита;

а ось на Амоса добре росте овес;

не можна пускати худобу в поле, щоб тварини не об'їлися соковитою зеленню.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 червня

1651 – розпочалася Берестецька битва між військом Богдана Хмельницького та армією Речі Посполитої.

1914 – початок Першої світової війни.

1922 – створено прокуратуру України.

1992 – тральщик "Сигнальник" став першим кораблем на Чорному морі, який у 1992 році підняв український прапор.

1996 – прийнято Конституцію України.

Хто народився 28 червня

1577 – Пітер Рубенс, фламандський живописець епохи бароко.

1712 – Жан Жак Руссо, французький письменник та філософ епохи Просвітництва.

1902 – Річард Чарльз Роджерс, американський композитор.

1971 – Ілон Маск, американський підприємець, засновник PayPal, SpaceX, Tesla Motors.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.