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День Конституції України-2022: тематичні картинки та привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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28 червня, 08:41
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Сьогодні День Конституції України: вітаємо зі святом
З Днем Конституції України: картинки та привітання
З Днем Конституції України: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 28 червня, настало одне з головних державних свят – День Конституції України . Традиційно це вихідний день, однак у 2022 році через воєнний стан усі вихідні скасовано.

Але сам день залишається урочистим та святковим для всіх українців. Ми зібрали для вас тематичні картинки, листівки та вітання у День Конституції України .

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Вітання зі святом День Конституції України у прозі

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Вітаю із важливим державним святом – Днем Конституції України! Бажаю миру та процвітання рідній країні, в якій люди завжди почуватимуться впевненими, захищеними, затребуваними, творчими та щасливими!

Картинки в День Конституції України
Картинки в День Конституції України

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Українці – непокірний і непохитний народ. Ми свято віримо у нашу перемогу. Бажаємо, щоб Україна нарешті звільнилася від окупантів та загарбників, і в країні запанував мир та благоденство!

З Днем Конституції України: тематичні картинки
З Днем Конституції України: тематичні картинки

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Вітаємо із найважливішим національним святом – Днем Конституції України! Нехай ця подія наповнює українців силою, незламним духом, волею до перемоги, вірою у краще. Нехай небо осяють спалахи тільки від феєрверків, а не від ракет, і нехай настане мир у нашій країні!

Найкращі привітання у День Конституції України
Найкращі привітання у День Конституції України

З Днем Конституції України: гарні вітання у віршах

***

З головним святом країни вітаємо,
Мирного неба над головою бажаємо,
Нехай у кожному домі панує щастя і любов,
Нехай Україна процвітає знову і знов!

День Конституції України: ефектні листівки
День Конституції України: ефектні листівки

***

Всі наші люди, все шановне панство
Отримує єдине громадянство –
Від самого народження до скону.
Все інше – відповідно до закону.

Привітання з Днем Конституції України
Привітання з Днем Конституції України

Раніше ми розповідали, коли Івана Купала у 2022 році. А ще дивіться, кого і коли можна вітати з іменинами у червні 2022 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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