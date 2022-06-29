29 червня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

29 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 29 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 29 червня

Міжнародний день тропіків (International Day of the Tropics) – відзначається під егідою ООН із 2016 року з метою висвітлення проблем народів, які мешкають на території тропічної природної зони.

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Іменинники 29 червня

День ангела сьогодні відзначають: Єфрем, Костянтин, Михайло, Петро, Тихін.

Яке сьогодні церковне свято

Західні християни відзначають День святих апостолів Петра і Павла – учнів Христа, які проповідували та поширювали вчення євангелії по всьому світу.

Петро і Павло / Фото: Pinterest

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29 червня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Тихона, єпископа Амафунтського, священномученика Тигрия, пресвітера та мученика Євтропія читця.

Народне свято

У народі 29 червня вшановувався Тихін Тихий. Люди вважали, що цього дня земля йде тихіше, звірі ховаються по норах, і навіть птахи затихають, окрім солов'я, що виводить свої трелі до самого Петрового дня, 12 липня.

Прикмети на 29 червня

на Тихона Сонце йде тихіше;

у Землі найтихіший хід у році;

на Тихона завершується пізня сівба ярих.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 29 червня

1916 – перший політ літака "Боїнг".

1945 – Закарпаття приєдналося до УРСР.

1964 – день народження пульта дистанційного керування телевізором.

2007 – в Америці надійшов у продаж перший iPhone.

Хто народився 29 червня

1798 – Джакомо Леопарді, італійський філософ та поет.

1900 – Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник та льотчик.

1934 – Людмила Сосюра, українська актриса театру та кіно.

1939 – Віктор Гресь, український режисер, сценарист, актор.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.