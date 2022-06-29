29 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

29 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 29 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 29 июня
- Международный день тропиков (International Day of the Tropics) – отмечается под эгидой ООН с 2016 года с целью освещения проблем народов, проживающих на территории тропической природной зоны.
Именинники 29 июня
День ангела сегодня отмечают: Ефрем, Константин, Михаил, Петр, Тихон.
Какой сегодня церковный праздник
Западные христиане отмечают День святых апостолов Петра и Павла – учеников Христа, которые проповедовали и распространяли учение Евангелия по всему миру.
29 июня в православной церкви чтится память святителя Тихона, епископа Амафунтского, священномученика Тигрия, пресвитера и мученика Евтропия чтеца.
Народный праздник
В народе 29 июня чествовался Тихон Тихий. Люди считали, что в этот день земля идет тише, звери прячутся по норам, и даже птицы затихают, кроме соловья, который выводит свои трели до самого Петрова дня, 12 июля.
Приметы на 29 июня
- на Тихона Солнце идет тише;
- у Земли самый тихий ход в году;
- на Тихона завершается поздний сев яровых.
Интересные и важные события в Украине и мире 29 июня
- 1916 – первый полет самолета "Боинг".
- 1945 – Закарпатье присоединилось к УССР.
- 1964 – день рождения пульта дистанционного управления телевизором.
- 2007 – в Америке поступил в продажу первый iPhone.
Кто родился 29 июня
- 1798 – Джакомо Леопарди, итальянский философ и поэт.
- 1900 – Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик.
- 1934 – Людмила Сосюра, украинская актриса театра и кино.
- 1939 – Виктор Гресь, украинский режиссер, сценарист, актер.
Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.