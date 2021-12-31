31 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

31 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке народне і православне свято в українців 31 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 31 грудня

Переддень Нового року – 31 грудня, в останній день року, що минає, у всьому світі триває активна підготовка до зустрічі наступного 2022 року: підбиваються підсумки, повертаються борги, прощаються образи, загадуються бажання, а сім'ї та близькі люди збираються за святковим столом у новорічну ніч.

Іменинники 31 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Віра, Віктор, Володимир, Георгій, Єлизавета, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Мартін, Михайло, Модест, Микола, Севастьян, Семен, Сергій, Софія, Фаддей, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

31 грудня e православній церкві вшановується пам'ять мучеників Севастіана та воїнів його: Никострата скарбника, дружини його Зої, Касторія, Транквилліна, пресвітера, та синів його Маркеліна та Марка, дияконів, Клавдія, начальника над тюрмами, сина його Симфоріана, брата його Вікторина, Тивуртія і Кастула, святителя Модеста, архієпископа Єрусалимського, преподобного Флора, єпископа Амійського, преподобного Михаїла, сповідника.

Народне свято

У народі 31 грудня відзначався день Модеста. А самого святого називали хранителем худоби і молилися йому про захист від хижаків та від падежу. У день Модеста люди робили застілля на подяку за добро і турботу. А ще цього дня намагалися дізнатися погоду на весь рік. Для цього в 12 коробочок розкладали сіль – за кількістю місяців. Наступного ранку дивилися, в який сіль стала мокрою, той місяць також буде вологим.

Прикмети на 31 грудня

на Модеста не можна грати в карти, бо влітку кури поклюють огірки;

який Модестів день, таким буде червень;

грудень старий рік завершує, а новому доріжку новим щастям встилає;

до закінчення старого року важливо завершити незакінчені справи;

не можна залишати борги на Новий рік, інакше весь рік буде у боргах;

також не варто тримати в собі образу на людей, потрібно постаратися пробачити всіх.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 31 грудня

1869 – британець Джон Вуд виявив руїни храму Артеміди, одного із семи чудес світу.

1968 – пройшов перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144.

1989 – відкрито першу ділянку Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену зі станціями: "Золоті ворота", "Палац спорту" та "Мечникова" (нині "Кловська").

Хто народився 31 грудня

1892 – Михайло Семенко, український поет, основоположник українського футуризму.

1933 – Семен Фарада, радянський і російський актор театру та кіно.

1937 – Ентоні Хопкінс, британський та американський актор, режисер, композитор.

1942 – Енді Саммерс, британський гітарист і композитор.

1945 – Конні Вілліс, американська письменниця-фантаст.

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