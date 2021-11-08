8 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

8 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне та православне свято в українців 8 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 8 листопада

Всесвітній день містобудування або День урбанізму (World Urbanism Day) – проводиться у багатьох країнах, починаючи з 1949 року, з метою розвитку суспільного і професійного інтересу до планування міст та створення сприятливих умов для життя.

Міжнародний день КВК – 60-річчя неофіційного гуморного і веселого свята людей, які причетні до Клубу Веселих та Кмітливих, відзначається на честь річниці першої гри КВК, що вийшла в ефір 8 листопада 1961 року.

Міжнародний день радіології чи День рентгенолога – неофіційне свято, встановлене на честь відкриття в 1895 році рентгенівського випромінювання.

День піаніста – молоде неофіційне музичне свято слухачів, шанувальників, любителів і професіоналів гри на фортепіано.

Іменинники 8 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Дмитро, Антон, Опанас, Василь, Марк, Феофіл.

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Яке сьогодні церковне свято

8 листопада у православній церкві вшановується пам'ять великомученика Димитрія Солунського, преподобного Феофіла Києво-Печерського, єпископа Новгородського, в Дальніх печерах, мученика Лупа, преподобного Афанасія Мидикійського, преподобного Димитрія Басарбовського.

Народне свято

У народі 8 листопада відзначався Дмитрієв день. За традицією в цей період тривало поминання померлих родичів, яке почалося ще в Дмитрівську поминальну суботу. Люди ходили до церкви і на цвинтарі, прибирали могилки і молилися за упокій душ померлих. У Дмитрієв день наставав розрахунок за роботу та укладалися нові договори. А ще це був останній день, коли ще можна було засилати сватів.

Прикмети на 8 листопада

червона зоря – до сильних вітрів;

відлига 8 листопада – зима буде теплою і мокрою;

якщо Дмитрів день холодний – весна буде такою ж;

сніг на Дмитрієв день – весна буде пізня, а Великдень – теж зі снігом;

ранковий іній – до сніжної зими;

якщо в будинку запітніли вікна – до холодів.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 листопада

1602 – в Оксфорді засновано Бодліанську бібліотеку – одну з найстаріших і найбільших у Європі.

1793 – у Франції Лувр відкрився для публіки.

1895 – німецький фізик Вільгельм Рентген відкрив рентгенівське випромінювання.

1927 – в Україні розпочато будівництво Дніпровської гідроелектростанції.

1961 – вийшов в ефір перший випуск програми КВК.

Хто народився 8 листопада

1802 – Бенджамін Холл, британський інженер і політик, на честь якого названий Біг-Бен.

1847 – Брем Стокер, ірландський письменник, автор роману "Дракула".

1900 – Маргарет Мітчелл, американська письменниця, автор роману "Віднесені вітром".

1935 – Ален Делон, французький актор, режисер, сценарист.

1938 – Володимир Векліч, радянський і український інженер, винахідник тролейбусного поїзда.

1948 – Володимир Веремєєв, радянський український футболіст.

1960 – Олег Меньшиков, радянський російський актор театру та кіно, режисер.

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