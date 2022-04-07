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З Благовіщенням: тематичні картинки у святе свято

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7 квітня, 05:30
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Вітаємо зі світлим церковним святом Благовіщення Пресвятої Богородиці
З Благовіщенням: картинки, листівки та привітання
З Благовіщенням: картинки, листівки та привітання / Фото: Depositphotos, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 7 квітня, настало Благовіщення Пресвятої Богородиці. Ми бажаємо вам добрих, світлих, радісних звісток у це свято та у всі наступні дні.

А ще ми підготували для вас красиві, ніжні та барвисті картинки, вітальні листівки і побажання у день Благовіщення-2022 . Обов'язково привітайте рідних, близьких, колег, знайомих та друзів із цим весняним святом.

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Благовіщення: картинки та вітання у віршах

***

Пусть Благовещенье придет
И вам здоровье принесет,
Пускай Господь благословит,
Пускай за все вознаградит.
Живите весело всегда,
Чтоб не пришла к вам в дом беда,
Чтоб скука чуждой вам была,
И радость вас найти смогла!

Благовіщення Пресвятої Богородиці: картинки та привітання / Фото: pinterest
Благовіщення Пресвятої Богородиці: картинки та привітання / Фото: pinterest

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***

Весть благую принесет
Пусть на крыльях голубь белый,
От беды нас охранить
Просим Пресвятую Деву.

В Благовещение желаю
Веру в сердце укреплять,
Богородице святой
В храме свечи зажигать.

Пусть горят они, не гаснут
И, благую весть встречая,
На любовь и милость Божью
Мы всем сердцем уповаем.

З Благовіщенням: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest
З Благовіщенням: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

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***

С днем Благовещенья вас поздравляю,
День этот чудный пусть мир принесет.
Добрую весть получить вам желаю,
Сбросить с себя груз проблем и забот.
Пусть вам во всем небеса помогают,
Тело и дух будут здравы всегда.
Радостью светлой глаза засияют,
И не придет черный день никогда.

Зі святом Благовіщення: вітальні листівки / Фото: pinterest
Зі святом Благовіщення: вітальні листівки / Фото: pinterest

***

Благовещение Богородицы
Православный народ отмечает.
Сердце пусть благодатью наполнится,
В этот праздник тебе пожелаю!

И пусть новости только хорошие
Ежедневно к тебе прилетают,
И добро станет главною ношею,
Что святые тебе доверяют!

Листівки та картинки у День Благовіщення / Фото: pinterest
Листівки та картинки у День Благовіщення / Фото: pinterest

***

С Благовещеньем вас поздравляю!
Светлой радости в жизни желаю.
Пусть сегодня к вам ангел придет
И хорошую весть принесет.

Пусть гармонией мир вас встречает,
Пусть для вас в небе солнце сияет.
И пребудет пускай вновь и вновь
С вами вера, надежда, любовь!

Привітання з Благовіщенням: яскраві картинки / Фото: pinterest
Привітання з Благовіщенням: яскраві картинки / Фото: pinterest

Раніше ми розповідали, що не можна робити у свято Благовіщення Пресвятої Богородиці.

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